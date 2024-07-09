Отказ от поездок в зону СВО и слова о Путине: как живет певец Павел Кашин

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Павел Кашин

Музыкант и автор-исполнитель Павел Кашин прославился благодаря исполнению композиции «Город». Как сейчас складывается карьера артиста, почему он не ездит в зону спецоперации?

Чем известен Кашин

Павел Кашин (Кваша) родился 4 марта 1967 года в Костанае, окончил Рудненское музыкальное училище. Творческая карьера артиста началась в 1981 году, когда он стал участником группы Михаила Башакова «Духи». В 1992 году певец взял псевдоним и выпустил сольную виниловую пластинку «Гномики».

Наибольшую популярность Кашину принесла песня «Город», которая до сих пор остается его визитной карточкой. В 1997 году певец на пике карьеры уехал в США, но через два года вернулся в Россию.

«Я в США, можно сказать, случайно оказался. Обсуждали с друзьями: каждый день одно и то же, интересно бы посмотреть мир. И на следующий день мне звонят из Америки и приглашают приехать. Получилась потрясающая экскурсия: полгода в Лондоне, потом два года в США. За два года приходит понимание: все, что аккуратно сделано, не так уж очаровательно внутри. Есть понятия внешней агрессии и внутренней. В России больше внешней агрессии, но внутренней — меньше. Мы не так хорошо пропускаем друг друга вперед, но на Западе каждую неделю случается какая-нибудь немыслимая трагедия. Грубят они редко, но энергетически этот агрессивный посыл отчетливо ощущаешь. Особенно от женщин», — рассказывал артист.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press Павел Кашин

Что известно о личной жизни Кашина

Павел Кашин мало рассказывает о своей личной жизни. По данным СМИ, артист был женат дважды. У него есть трое детей от разных браков. Старшие дети музыканта живут в Америке.

«Они замечательные. Двое старших, сын и дочь, живут в Америке. Сейчас мы не общаемся, но иногда они как-то проявляются с разных сторон. Просто мама не очень хочет, чтобы они приезжали в Россию. Младшей дочке сейчас 14, она живет в Москве. Как отец я себя проявляю в зависимости от настроений, потому что там очень сложная мама», — признался он StarHit.

Что Кашин говорил об СВО

Павел Кашин в декабре 2023 года признался, что первое время после начала спецоперации он был в растерянности и не понимал, как долго продлится СВО и что будет после.

«Именно тогда я и написал песню „Новый хлеб“. Я с украинской фамилией, я принимал присягу в Советской армии. И к этому тогда очень серьезно относились. Не было варианта служить или не служить. Все мальчики служили. Но в Афганистан меня не взяли, потому что я выглядел в 18 лет на 12», — сказал он в эфире программы «Человек Z» на радио «Вести ФМ».

По словам артиста, со временем он понял, для чего в России много средств и усилий вкладывали в армию. Также он высказал свое мнение о ВС РФ.

«Я считаю, что в России очень интересно жить. Будто я смотрю большой фильм: то Советский Союз, то в одну сторону бросаемся, то в другую сторону, а сегодня все кубики складываются в один домик и становится понятно, зачем мы так долго кормили армию. Армия теперь делает то, что нужно. Наконец-то повезло с правительством. А самый умный человек в нашей стране — президент», — уточнил Кашин.

Фото: Roman Denisov/Global Look Press Павел Кашин

На что Пугачева жаловалась Кашину

Павел Кашин рассказывал, что знаком с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Он участвовал в передаче Примадонны на радио.

«Эфир прошел нормально, запомнилось, как Алла жаловалась, что жизнь так тяжела, и удивлялась, как у меня получается так счастливо и весело ее жить. Я сидел и тоже удивлялся, что мне это говорит Пугачева. Да, она хвалила мой первый альбом, про сегодняшние, уверен, даже не слышала», — вспоминал исполнитель.

Чем сейчас занимается Кашин

Павел Кашин продолжает творческую карьеру. В 2024 году он записал новый альбом «Йети».

Ближайшие выступления артиста состоятся в Москве (11 июля, 27 июля, 8 августа, 9 августа, 11 октября, 2 ноября), Санкт-Петербурге (10 октября), Екатеринбурге (15 октября) и Перми (16 октября).

По словам Кашина, ему поступали предложения поехать в зону СВО с выступлением, однако его останавливает от поездки тот факт, что, вероятнее всего, его имя и творчество неизвестны военнослужащим.

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