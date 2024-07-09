Составлен список звезд, которые поддерживают Алсу или Яна Абрамова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым

Развод певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака разделил представителей российского шоу-бизнеса на два лагеря. Что артисты говорят об отношениях пары, кого из супругов поддерживают?

Из-за чего разводятся Алсу и Ян Абрамов

После того как Алсу подала на развод с Яном Абрамовым, издание KP.RU со ссылкой на источник в окружении пары сообщило, что бизнесмен изменял ей в течение 10 лет.

«Абрамов начал изменять Алсу не вчера, а больше 10 лет назад. Рассказывали, что для одной из любовниц он снимал шикарную яхту, где они вместе проводили время. Он всегда умел произвести впечатление, и женщины сами не могли устоять перед его обаянием», — сказал собеседник издания.

Бизнесмену приписывали романы с моделями Викторией Лопыревой и Анастасией Решетовой. Последняя после слухов о связи с Абрамовым заявила, что не вступила бы в отношения с женатым мужчиной. По словам модели, к такому выводу она пришла после курса психотерапии. Решетова призналась, что сейчас ее сердце несвободно, а также сообщила, что избранник старше ее на три года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алсу

Кто из знаменитостей поддерживает Абрамова

Певец Алексей Чумаков первым поддержал Яна Абрамова после сообщений о разводе. Артист заявил, что длительное время знает пару и, по его данным, на настоящий момент бизнесмен не имеет отношений на стороне.

«С Алсу говорили, но старались не задевать эту тему, с Яном чаще говорим по душам. Состояние у обоих так себе, мягко говоря. Знаю, что, несмотря на массу слухов, Ян сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Все его переживания и поступки говорят, что он хочет сохранить семью. В расставании всегда виноваты оба, равно как и оба должны идти навстречу друг другу, чтобы спастись. Все еще надеюсь на это», — рассказал он KP.RU.

На сторону Абрамова также встал народный артист РФ Филипп Киркоров. Он назвал предпринимателя образцовым отцом, добавив, что тот с первого взгляда влюбился в артистку.

«Ян влюбился в Алсу с первого взгляда! И буквально носил жену на руках все 18 лет совместной жизни. Он образцовый отец. Я свидетель, что Ян во всем поддерживал супругу: выступал продюсером концертов, песен и клипов, создал Алсу безупречный сценический образ. Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует, — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношениям не могу и не буду», — уточнил поп-король.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто из знаменитостей поддерживает Алсу

Телеведущая Лера Кудрявцева встала на сторону Алсу и сообщила, что знает о том, как певица переживала из-за романа супруга на стороне.

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери», — написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.

Она также попросила мужскую часть шоу-бизнеса не говорить в положительном ключе о Яне Абрамове. По ее мнению, попытки выставить бизнесмена в хорошем свете — это «перебор».

«Пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда перебор», — добавила она.

Модель Анна Калашникова в беседе с NEWS.ru заявила, что ей очень обидно за Алсу. Также она отметила, что во всей истории, связанной с возможной изменой бизнесмена с Решетовой, предполагаемая соперница певицы представлена «в негативном свете».

«У Алсу разрушена семья. Трое детей, 18 лет брака. Думаю, любая девушка поймет гнев Алсу. Она имеет право злиться и негодовать в отношении соперницы. Я не хочу никого судить, но, конечно, Анастасия в этой истории представлена в негативном свете. Не нам судить, но за Алсу очень обидно. Она умница и красавица, достойна самого лучшего отношения», — считает Калашникова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Калашникова

На сторону Алсу встала и блогер Ида Галич. Она, поздравляя артистку с днем рождения 27 июня, пожелала ей всего наилучшего и заявила, что «жизнь после развода есть». Звездный адвокат Катя Гордон также написала пост в личном блоге в поддержку исполнительницы.

«Я видела молодых злых девочек, которым на мгновение казалось, что они круче и сильнее жен, которые с мужчинами десятилетиями. Все эти профурсетки оставались на свалке истории. Они были просто планкой, о которую споткнулся жеребец. Не больше. Я понятия не имею, что там у красотки Алсу... но мне захотелось написать именно это», — отметила она.

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