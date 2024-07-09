«Было страшно из-за взрывов»: как живет певица Катя Лель после начала СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Катя Лель

Певица Катя Лель прославилась благодаря исполнению песен «Мой мармеладный» и «Муси-пуси». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, что известно о ее отношении к СВО и уехавшим коллегам?

Чем известна Лель

Катя Лель родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике, окончила Северо-Кавказский институт искусств. В 1994 году она переехала в Москву, поступила в Академию имени Гнесиных и была принята на работу в театр Льва Лещенко.

Лель обрела популярность в 2002 году, когда начала сотрудничать с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым и выпустила треки «Мой мармеладный», «Долетай», «Муси-пуси».

Артистка является лауреатом премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Авторадио». В разные годы исполнительница принимала участие в ТВ-шоу, в том числе в проектах «Розыгрыш» и «Суперстар! Возвращение».

Что известно о личной жизни Лель

В 2008-м Катя Лель вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова. В 2009 году у них родилась дочь Эмилия. Спустя 15 лет брака супруги развелись. Артистка призналась в проекте «Судьба человека», что муж ей регулярно изменял, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Просто наступает день, когда ты понимаешь: а зачем все это? Это игра — когда человек выпьет больше, чем надо, он может одновременно звонить и играть с несколькими женщинами, забывая, что у него есть жена, ребенок. Там уже не было рамок. Зачем мне жить в страхе? Для чего? Поэтому я отпустила», — поделилась исполнительница.

Экс-супруг Лель родился в Одессе. По ее словам, после начала СВО от их семьи отвернулись друзья с Украины.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Катя Лель

Что Лель говорила о спецоперации

Катя Лель в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) рассказала о своей поездке в зону спецоперации в августе 2023 года. Артистка отметила, что не афиширует эту информацию.

«Я выступала. Это были несколько городов. Мы прилетели в военный аэродром в Крым, Бельбек. И потом нас четыре дня возили по разным горячим точкам, по несколько концертов в день. Были в танковых частях, в госпиталях, где Артемовск. Мы были до линии огня и прямо на линии огня. От администрации президента я была. Это было очень сложно, я переживала не за себя, а за свою команду, которая со мной была, потому что я была ответственна за их жизнь. Где бы мы ни появлялись, там были взрывы, едем на концерт — там взрыв. Это было страшно», — вспоминала Лель.

Певица объяснила, что поездка в зону СВО была полностью ее решением. При этом Лель отметила, что она «вне политики» и единственное, за что она переживает, — чтобы люди жили в гармонии с собой.

«Я была в администрации президента и сказала: „Я патриот своей страны, я хочу быть полезна стране“. Это был июль 2023 года. В августе я уже поехала. Если ты патриот своей страны, если тебе небезразлично будущее своей страны, ты не можешь не выступать там, не можешь не поехать. Когда я видела эти глаза, наполненные болью, и совсем молодых пацанов, которые там находились, я понимала, что моя задача за этот период — сделать все возможное, чтобы они открылись, расслабились, чтобы они смогли на какой-то миг вспомнить своих родных людей, любимых. Чтобы они поняли, что они вернутся домой живыми и невредимыми», — объяснила она.

В каких отношениях Лель с Максимом Галкиным

Катя Лель призналась, что после отъезда юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не поддерживает с ним связь, однако за решение оставить Россию она его не осуждает.

«Отношения мы не поддерживаем, но я отношусь к этому как к выбору каждого человека, как к выбору каждой души. Сегодня то самое время, когда мы не можем за кем-то спрятаться и переждать, пересидеть. Сегодня наши души обнажаются, показывают наши истинные лица. Поэтому то, что сегодня происходит, — это осознанный выбор каждой души. Видим истинные лица, и мы не можем это осуждать», — уточнила Лель.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Катя Лель

Чем сейчас занимается Лель

Катя Лель в 49 лет продолжает гастролировать. Ее ближайшее выступление состоится 27 июля в Сочи.

Также артистка часто принимает участие в ТВ-программах.

Исполнительница утверждает, что обладает даром исцеления, которым ее наделили инопланетяне. По словам Лель, она получила способность лечить людей в возрасте 16 лет взамен на похищенные пришельцами зубы.

«Могу человеку помочь на расстоянии, энергетически убрать боль. Когда у меня забрали зубы, меня наделили энергией исцеления. Ко мне стали приходить люди, они просили помощи. Я отвечала, что не могу, а они: „Ты умеешь, просто прикоснись“. И я помогала. У подруги исчез тромбофлебит после четырех моих прикосновений с молитвой „Отче наш“. Сила молитвы колоссальна!» — сообщила она.

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