Катя Лель заявила, что может лечить людей руками и молитвой Лель рассказала, что исцелила подругу от тромбофлебита за четыре прикосновения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Катя Лель сообщила, что обладает даром исцеления, которым ее наделили инопланетяне, пишет StarHit. По словам исполнительницы, она получила способность лечить людей в возрасте 16 лет взамен на похищенные пришельцами зубы. Как призналась артистка, ей потребовалось 30 лет жизни, чтобы смириться со своим даром.

Могу человеку помочь на расстоянии, энергетически убрать боль. Когда у меня забрали зубы, меня наделили энергией исцеления. Ко мне стали приходить люди, они просили помощи. Я отвечала, что не могу, а они: «Ты умеешь, просто прикоснись». И я помогала. У подруги исчез тромбофлебит после четырех моих прикосновений с молитвой «Отче наш». Сила молитвы колоссальна! — сообщила Лель.

Ранее стало известно, что Лель пережила историю с расставанием, с которой недавно столкнулась ведущая Лера Кудрявцева. Артистка рассказала, что разошлась с супругом бизнесменом Игорем Кузнецовым из-за его проблем с алкоголем.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» уточнила, что давала избраннику шанс и время, чтобы измениться. Однако, продолжила Лель, мужчина сделал иной выбор. Певица добавила, что проблемы супруга не давали ей жить и она решила положить этому конец. О расставании с Кузнецовым Лель сообщила в декабре 2023 года. Союз пары длился 18 лет.