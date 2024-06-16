«Одновременно с несколькими»: Катя Лель впервые рассказала об изменах мужа Лель призналась, что ее муж мог изменять ей с несколькими женщинами одновременно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Катя Лель

Певица Катя Лель в новом выпуске программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» призналась, что супруг Игорь Кузнецов мог изменять ей с несколькими женщинами одновременно. По словам исполнительницы, как правило, это происходило, когда супруг находился в состоянии алкогольного опьянения. Тогда, добавила она, он забывал, что у него есть жена и ребенок.

Просто наступает день, когда ты понимаешь: а зачем все это? Это игра — когда человек выпьет больше, чем надо, он может одновременно звонить и играть с несколькими женщинами, забывая, что у него есть жена, ребенок. Там уже не было рамок. Зачем мне жить в страхе? Для чего? Поэтому я отпустила, — рассказала Лель.

О разводе Лель и Кузнецова стало известно лишь недавно. Сама певица предположила, что кто-то продал информацию из архивов суда, поэтому ее личная жизнь стала достоянием общественности. Известно, что певица находилась в браке 15 лет.

Ранее Лель рассказала, что сейчас особенно остро ощущает связь с внеземными цивилизациями. По ее словам, «пришло время истины». Знаменитость уверена, что сейчас настал тот момент, когда земляне должны открыть свои сердца и позволить себе впустить любовь инопланетных существ.