Алла Пугачева: последние новости 9 июля, причины отказа возвращаться в РФ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева сжигает последние мосты с Россией, но поддерживает связь с некоторыми знаменитостями, оставшимися в Москве. Какие известны последние новости о Примадонне сегодня, 9 июля?

Почему Пугачева не собирается возвращаться в Россию

Алла Пугачева своими действиями показывает, что не собирается проводить свою старость на родине, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. Он не верит в правдивость слухов о том, что Примадонна решила вернуться на родину.

«Я не думаю, что Пугачева собирается провести свою старость в России и думает о возвращении, так как всеми своими действиями она показывает обратное. Она сжигает последние мосты со своими фанатами, с народом в целом и рьяно отстаивает свою позицию, пытается доказать свою правоту. При этом Пугачева не устает собачиться с коллегами по цеху. Это тоже идет ей явно не на пользу, если думать о возвращении на родину», — сказал Рудченко.

Продюсер считает, что Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), проводят «весьма активную антироссийскую политику». Вдобавок, по мнению Рудченко, Примадонна уже «выжала из России» баснословные деньги, в связи с чем ей нет смысла возвращаться.

«Все ее действия говорят о том, что певица глубоко убеждена в своей правоте. Она думает, что сделала правильный выбор, уехав из России. И все, что можно, она из РФ выжала. Пугачева заработала баснословное состояние, которого хватит ее детям и внукам», — добавил Рудченко.

С кем в России Пугачева поддерживает связь

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, у которого диагностировали онкологию, сообщил в своем Telegram-канале, что многие звезды шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву, регулярно звонят ему в больницу. Он пояснил, что эти артисты его поддерживают.

«Я знаю, как вас пугает слово „онкология“. И мне страшно. Но у меня есть ежедневно звонящие мне Николай Басков, Владимир Сычев, Павлиашвили, Теона Контридзе, Валерий Меладзе, Алла Пугачева, которая интересуется, как у меня дела», — отметил Кушанашвили.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Отар Кушанашвили

Как Пугачева «топила» неугодных ей артистов

Певица Вика Цыганова заявила, что Алла Пугачева «топила» неугодных и неудобных ей артистов, которые появлялись на сцене. В их числе оказалась и сама Цыганова.

«Я сделала свой духовный выбор давно и стала неугодной Пугачевой. Когда она создала в шоу-бизнесе междусобойчик, я имею в виду ее тусовку, погрязшую в содомии, я высказалась на эту тему и получила черную метку от очень высоких людей на телевидении, на радио. И я не ропщу. Я просто сделала свой выбор. А эти люди служат тем, кто им заплатит. Так эти люди получают блага. Но я ни в чем не нуждаюсь, видит Бог. Мне эти блага дает Господь», — сказала она aif.ru.

По словам Цыгановой, оставшиеся в России люди из «тусовки» Пугачевой после отъезда исполнительницы за границу стали патриотами. Певица не стала называть имен, но заявила, что эти знаменитости вызывают у нее презрение.

«Люди из тусовки Пугачевой, те, кто не уехал, вдруг резко сейчас стали патриотами. У меня вызывают презрение те, кто пытается на двух стульях усидеть. Потому что так не бывает — на раскоряку стоять, в какой-то момент просто лопнет одно место, извините», — сообщила Цыганова.

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