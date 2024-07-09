SHAMAN: последние новости 9 июля, отъезд из России, потеря денег

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Представитель певца Ярослава Дронова (SHAMAN) прокомментировал сообщения о том, что он уезжал из страны в период мобилизации. Правда ли это, какие еще последние новости об исполнителе известны?

Правда ли, что SHAMAN покидал РФ в период мобилизации

Представитель SHAMAN Антон Коробков-Землянский заявил, что он по ошибке попал в черный список россиян, покинувших страну после начала мобилизации, о чем ранее сообщил Telegram-канал Baza.

По словам директора певца, он действительно ездил в Белоруссию в октябре 2022 года, но причиной стала не мобилизация, а гастроли.

«Распространенное сообщение не соответствует действительности — 10 октября SHAMAN не мог быть в Белоруссии, потому что он в этот день дал сольный концерт в Новосибирске, — сказал он.

Коробков-Землянский также пояснил, что SHAMAN давал концерты в городах Сибири до 12 октября, а 14 октября выступил в подмосковном Сергиевом Посаде. И только 15 октября он действительно оказался в Белоруссии, где дал концерты в Минске и Гродно, отметил он.

«А уже через день он вышел на сцену в родном Новомосковске Тульской области. Все концерты проходили при полном аншлаге, были проданы билеты, свидетелями являются тысячи зрителей. А вся информация к тому же есть на сайте артиста — в архиве афиши гастрольного тура», — добавил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Что за новый клип опубликовал SHAMAN

SHAMAN опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» клип на песню «Мама». Для съемок этого видео он приезжал в Тульскую область, где посетил детский дом. По словам артиста, в приюте он провел целый день, общаясь, играя и напевая песни с воспитанниками.

Песню «Мама» музыканту подарил в день его рождения продюсер и композитор Максим Фадеев. Автор слов — Наталья Касимцева. Сам SHAMAN выступил саунд-продюсером и автором идеи клипа.

«Услышав композицию впервые, я сразу подумал про детей, которым некому сказать самое простое и привычное слово, первое в жизни любого из нас и звучащее на многих языках мира одинаково», — рассказал артист.

Впервые SHAMAN показал клип в марте, однако во «ВКонтакте» опубликовал его только сейчас.

Потерял ли SHAMAN заработок из-за блокировки YouTube

YouTube вечером 4 июля заблокировал канал SHAMAN. В аккаунте артист публиковал премьеры треков и клипы на них. На момент блокировки на его канал было подписано около трех миллионов пользователей.

Артист на блокировку канала ответил фразой из своей песни «Я русский».

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я — русский», — сказал певец.

Руководитель видеоотдела NEWS.ru Иван Воронцов считает, что финансовые потери SHAMAN и других российских артистов после блокировки YouTube крайне сложно оценить, но с большой долей вероятности можно сказать, что они совсем небольшие относительно других их заработков на концертах, корпоративах и прямой рекламе.

Воронцов напомнил, что у SHAMAN на пике популярности в августе 2022 года было 44 млн просмотров на видеохостинге — по меркам музыкального рынка это немного, вдобавок в РФ отключена реклама на YouTube.

«Я сильно сомневаюсь, что у того же SHAMAN итоговая сумма за месяц в среднем получалась выше пары-тройки тысяч долларов. А что из этого шло самому Ярославу, остается только догадываться», — высказался Воронцов.

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