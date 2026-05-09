День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 11:10

Картофельные ватрушки с колбасой и сыром: готовлю вместо надоевших пирожков — просто, сытно и очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти картофельные ватрушки у меня дома исчезают моментально. Снаружи — мягкая картофельная основа с румяной сырной корочкой, внутри — ароматная начинка с колбасой, луком и чесноком. Получается что-то среднее между горячими бутербродами и домашней выпечкой.

Особенно удобно, что тесто здесь картофельное — ничего раскатывать не нужно.

Ингредиенты для основы: картофель — 500 г, яйцо — 1 шт., соль — 0,5 ч. л., мука — 2 ст. л., зелень — по вкусу, твердый сыр — 100 г. Для начинки: вареная или полукопченая колбаса — 250 г, лук — 2 шт., чеснок — 1–2 зубчика, майонез — 1 ст. л., специи и перец — по вкусу.

Картофель отвариваю до мягкости, сливаю воду и разминаю в пюре. Добавляю яйцо, муку, соль и немного зелени. Массу немного остужаю.

Лук обжариваю до мягкости, добавляю нарезанную колбасу, чеснок и немного специй. В конце кладу ложку майонеза — начинка получается сочнее и ароматнее.

Из картофельной массы формирую небольшие лепешки с бортиками и выкладываю их на противень с пергаментом.

Сверху распределяю начинку и щедро посыпаю тертым сыром.

Запекаю примерно 15–20 минут при 180 градусах, пока сыр не станет румяным и аппетитным.

Ранее мы делились рецептом картофельного салата. Некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Солнышко» всегда выручит: шикарный и из простых продуктов, подаем красивыми горками на большом блюде
Общество
Салат «Солнышко» всегда выручит: шикарный и из простых продуктов, подаем красивыми горками на большом блюде
Картофель «Буланжер» теперь готовлю только так: добавляю плавленый сыр — получается нежнее гратена и вкуснее запеканки
Общество
Картофель «Буланжер» теперь готовлю только так: добавляю плавленый сыр — получается нежнее гратена и вкуснее запеканки
Картошечка в рукаве с вкусной заливкой: получается вкуснота с хрустящей корочкой — никакого мяса по-французски не надо
Общество
Картошечка в рукаве с вкусной заливкой: получается вкуснота с хрустящей корочкой — никакого мяса по-французски не надо
Быстрый куриный рулет вместо колбасы: скрутили в конфету и отправили в духовку
Общество
Быстрый куриный рулет вместо колбасы: скрутили в конфету и отправили в духовку
Вкусный салат с копченой колбасой и картошкой — простой, слоеный и очень сытный
Общество
Вкусный салат с копченой колбасой и картошкой — простой, слоеный и очень сытный
картошка
колбаса
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
в Москве поздравили связистку, которая приближала Великую Победу
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.