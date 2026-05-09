Картофельные ватрушки с колбасой и сыром: готовлю вместо надоевших пирожков — просто, сытно и очень вкусно

Эти картофельные ватрушки у меня дома исчезают моментально. Снаружи — мягкая картофельная основа с румяной сырной корочкой, внутри — ароматная начинка с колбасой, луком и чесноком. Получается что-то среднее между горячими бутербродами и домашней выпечкой.

Особенно удобно, что тесто здесь картофельное — ничего раскатывать не нужно.

Ингредиенты для основы: картофель — 500 г, яйцо — 1 шт., соль — 0,5 ч. л., мука — 2 ст. л., зелень — по вкусу, твердый сыр — 100 г. Для начинки: вареная или полукопченая колбаса — 250 г, лук — 2 шт., чеснок — 1–2 зубчика, майонез — 1 ст. л., специи и перец — по вкусу.

Картофель отвариваю до мягкости, сливаю воду и разминаю в пюре. Добавляю яйцо, муку, соль и немного зелени. Массу немного остужаю.

Лук обжариваю до мягкости, добавляю нарезанную колбасу, чеснок и немного специй. В конце кладу ложку майонеза — начинка получается сочнее и ароматнее.

Из картофельной массы формирую небольшие лепешки с бортиками и выкладываю их на противень с пергаментом.

Сверху распределяю начинку и щедро посыпаю тертым сыром.

Запекаю примерно 15–20 минут при 180 градусах, пока сыр не станет румяным и аппетитным.

