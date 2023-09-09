В России продолжается второй из трех день голосования на выборах-2023. Жители всей страны голосуют более чем в 80 субъектах, при этом в выборах принимают участие более 81 тыс. кандидатов. Голосование проходит на всех уровнях — выбирают глав регионов, депутатов региональных заксов и местных парламентов региональных центров, также проводятся довыборы в Госдуму и кампании муниципального значения.

После проведения прямых губернаторских выборов в семи регионах России сменятся сенаторы от исполнительной власти, а в Москве выберут мэра. Впервые в процедуре выборов принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

В преобладающей части регионов выборы продлятся три дня и завершатся в единый день голосования — 10 сентября.

Как проходят выборы в России — в галерее NEWS.ru.

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии России

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии России

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы

Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии России

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии России

Мужчина голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке № 4126 во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Мужчина голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке № 4126 во Владивостоке

Избирательница с бюллетенем для голосования на выборах губернатора Красноярского края и депутатов Государственной думы РФ

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Избирательница с бюллетенем для голосования на выборах губернатора Красноярского края и депутатов Государственной думы РФ

Молодой избиратель, впервые принимающий участие в выборах, голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов Государственной думы РФ

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Молодой избиратель, впервые принимающий участие в выборах, голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов Государственной думы РФ

Член избирательной комиссии дарит розу женщине, принимающей участие в выборах губернатора Приморского края на избирательном участке № 4126 во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Член избирательной комиссии дарит розу женщине, принимающей участие в выборах губернатора Приморского края на избирательном участке № 4126 во Владивостоке

Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России

Женщина участвует в выборах губернатора Приморского края на избирательном участке № 4126 во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Женщина участвует в выборах губернатора Приморского края на избирательном участке № 4126 во Владивостоке

Мужчина голосует на выборах губернатора Омской области на избирательном участке в клубе для детей и подростков «Взлет» в Омске

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Мужчина голосует на выборах губернатора Омской области на избирательном участке в клубе для детей и подростков «Взлет» в Омске

Женщина голосует на выборах губернатора Омской области на избирательном участке в клубе для детей и подростков «Взлет» в Омске

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Женщина голосует на выборах губернатора Омской области на избирательном участке в клубе для детей и подростков «Взлет» в Омске

Женщина с детьми голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке № 4126 во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Женщина с детьми голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке № 4126 во Владивостоке

Женщина голосует на выборах губернатора Омской области на избирательном участке

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Женщина голосует на выборах губернатора Омской области на избирательном участке