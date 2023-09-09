Как проходят выборы в России: фото

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября 2023 года

В России продолжается второй из трех день голосования на выборах-2023. Жители всей страны голосуют более чем в 80 субъектах, при этом в выборах принимают участие более 81 тыс. кандидатов. Голосование проходит на всех уровнях — выбирают глав регионов, депутатов региональных заксов и местных парламентов региональных центров, также проводятся довыборы в Госдуму и кампании муниципального значения.

После проведения прямых губернаторских выборов в семи регионах России сменятся сенаторы от исполнительной власти, а в Москве выберут мэра. Впервые в процедуре выборов принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

В преобладающей части регионов выборы продлятся три дня и завершатся в единый день голосования — 10 сентября.

Как проходят выборы в России — в галерее NEWS.ru.