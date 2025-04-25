Известного российского певца признали иноагентом Васю Обломова признали иноагентом

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Вася Обломов (настоящее имя Василий Гончаров)

Минюст России внес в список иностранных агентов певца Васю Обломова (настоящее имя Василий Гончаров), сообщается на сайте ведомства. По данным министерства, он выступал против проведения СВО.

В. В. Гончаров распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Кроме того, в реестр попали журналисты Константин Сусолкин и Никита Смагин, экоактивист Владимир Сливяк и блогер Дмитрий Чернышев. По данным Минюста, они также распространяли неверную информацию о политике России.

Ранее активисты общественного движения «Сорок сороков» обратились в Минюст с инициативой признать Обломова иностранным агентом. Также они потребовали запретить его песню «Письмо Санта-Клаусу», которую посчитали наполненной антигосударственной пропагандой.

До этого петербургский суд запретил видеоклип рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и DJ Smash под названием «Новая волна». На видео, которое набрало 48 млн просмотров, увидели неуважение к обрядам и правилам церкви, а также сцены сексуального характера, снятые в храме.