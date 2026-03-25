Этот шоколадно-миндальный пирог с курагой — моя слабость. Настоящая ода изысканной простоте

Этот рецепт — не догма, а вдохновение. Шоколадно-миндальная основа и нежная начинка из кураги создают гармоничный дуэт, который лишь выигрывает от экспериментов: замените орехи, добавьте пряность или каплю ликера, чтобы создать свой авторский шедевр.

Что понадобится

Для песочного теста: миндаль (или фундук) — 150 г, мука — 200 г, сахарная пудра — 150 г, какао-порошок — 2 ст. л., сливочное масло (холодное) — 150 г, яичный желток — 1–2 шт. (опционально), цедра одного апельсина, корица молотая — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, ледяная вода — 2–3 ст. л.

Для начинки: курага — 300 г, апельсиновый сок — 100 мл, апельсиновый джем (или абрикосовый) — 2 ст. л., сахар — 50 г, корица — 0,5 ч. л., темный шоколад — 30–50 г.

Для смазки: желток — 1 шт., молоко — 1 ст. л.

Для подачи: сахарная пудра — для украшения.

Как готовлю

Сначала готовим песочное тесто. В чаше кухонного комбайна измельчаем миндаль с половиной сахарной пудры до состояния мелкой крошки. Добавляем муку, какао, корицу, соль, цедру и оставшуюся пудру, перемешиваем.

Нарезаем холодное масло кубиками, добавляем к сухой смеси и рубим до образования мучных крошек. Если используете желток, добавьте его сейчас.

Вливаем ледяную воду по столовой ложке, пока тесто не начнет собираться в ком. Делим его на две неравные части (примерно 2/3 и 1/3).

Большую часть распределяем руками по дну и бортикам формы (Ø 22–24 см), формируя корж с высокими бортами.

Меньшую часть раскатайте между двумя листами пергамента в пласт по диаметру формы. Обе заготовки отправляем в холодильник минимум на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Курагу заливаем апельсиновым соком и тушим на среднем огне до полного испарения жидкости.

Добавляем джем, сахар и корицу, перемешиваем и слегка остужаем. Затем измельчаем блендером в однородное густое пюре. Шоколад натираем на крупной терке.

На охлажденное основание равномерно выкладываем начинку из кураги. Сверху посыпаем натертым шоколадом. Второй пласт теста нарезаем на полосы и выкладываем поверх начинки решеткой. Аккуратно защипываем края.

Смазываем поверхность пирога взбитым с молоком желтком. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Готовому пирогу даем полностью остыть в форме, после чего украшаем сахарной пудрой.

