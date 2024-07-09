Едят мясо, лечат зубы: сколько стоит сладкая жизнь террористов из «Крокуса»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

фигурантам дела о теракте в Crocus City Hall

На днях глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. По его мнению, обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» получат пожизненные сроки, после чего им предоставят в колонии трехразовое питание и разрешат прогулки. Как устроены распорядок дня и условия содержания лиц, осужденных на пожизненный срок, и сколько денег из бюджета уходит на их обеспечение — в материале NEWS.ru.

Где содержатся пожизненно осужденные

На данный момент в России существует семь исправительных учреждений, где содержатся приговоренные к пожизненному лишению свободы:

«Вологодский пятак», остров Огненный в Вологодской области;

«Мордовская зона», поселок Сосновка в Республике Мордовии;

«Торбеевский централ», поселок Торбеево в Республике Мордовии;

«Снежинка», поселок Эльбан в Хабаровском крае;

«Черный дельфин», Соль-Илецк в Оренбургской области;

«Белый лебедь», Соликамск в Пермском крае;

«Полярная сова», поселок Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.

До 2019 года в Свердловской области действовала еще одна колония для пожизненно осужденных — «Черный беркут». По словам начальника пресс-службы ГУФСИН по региону Александра Левченко, ее закрыли из-за того, что здания обветшали, а заключенных было немного. «Облгазета.ru» писала, что они «стали подавать иски в ЕСПЧ на ужасные условия содержания». Колония находилась в скалистой местности, куда нельзя было провести канализацию, отмечало издание.

Член СПЧ правозащитница Ева Меркачева, которая была во всех действующих колониях для пожизненно осужденных, считает, что самые суровые условия содержания в «Черном дельфине» и «Полярной сове». По ее словам, в этих исправительных учреждениях у заключенных практически нет досуга, им не разрешается иметь личные вещи. «Черный дельфин» — единственная колония, в которой нельзя курить, добавила Меркачева.

Фото: Мария Плотникова/РИА Новости Колония «Полярная сова»

Распорядок дня пожизненно осужденных

День пожизненно осужденных обычно начинается в 06:00, сообщил NEWS.ru ветеран ФСИН полковник внутренней службы в отставке Василий Макиенко. Он подчеркнул, что они содержатся в камерах по два человека, в отличие от заключенных в обычных колониях, которые живут в казармах.

«После подъема туалет минут 10, зарядка, утренний осмотр. Это обычно совмещается с приемом и сдачей смен. Сотрудники проходят, по очереди открывают камеры и выводят заключенных. Тут же проводится технический осмотр камер или обыск — более подробное изучение, не подпилено ли чего, не ковыряют ли стены, нет ли запрещенных предметов», — рассказал Макиенко.

По его словам, на осмотре обязательно присутствуют медики и воспитатели, чтобы осужденный мог рассказать им о жалобах на здоровье или на поведение соседа. После проверки по распорядку идет завтрак. Затем тех, кто работает, выводят на производство, сообщил Макиенко. Заключенные трудятся восемь часов с перерывом на обед. Как правило, они принимают пищу в своих камерах, подчеркнул ветеран ФСИН.

«После работы — приемка. Надо проводить обыски, чтобы они ничего не вынесли с производства и не передали друг другу», — добавил он.

Кроме того, заключенные имеют право на полуторачасовую прогулку. Те, кто не работает, все время находятся в своих камерах. Вечером «пожизненникам» положен час личного времени. Далее — час воспитательной работы, ужин, подготовка ко сну и отбой в 22:00.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Сотрудник ФСИН в колонии

Что едят заключенные

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, экс-член ОНК Москвы Иван Мельников рассказал NEWS.ru, что питание привозят пожизненно заключенным в камеру на специальных тележках.

«Учитывая, что перед дверью камеры есть отсекающая решетка, им передают еду с помощью специального держателя с длинной ручкой», — уточнил он.

Рацион арестантов регламентируется постановлением правительства от 2005 года. Согласно документу, в сутки им положено 90 граммов мяса или 100 граммов рыбы, 100 граммов крупы, 250 граммов овощей, 100 граммов молока, 250 граммов белого хлеба, 30 граммов сахара, а также грамм чая. В перечне даже прописаны суточные нормы соли, лаврового листа и других продуктов. Заключенный может получить фрукты только в сушеном виде и всего 10 граммов в день.

«Это базовые цифры. А дальше можно варьировать. Например, молока положено 100 граммов, но их заменяют сметаной и творогом. На севере говядину можно заменить олениной. Существует огромное количество вариаций. Из овощей бывают капуста, огурцы и помидоры. Их также можно заменить в зависимости от сезона и поставок. Получается разнообразное меню», — рассказал Макиенко.

По его словам, для приготовления пищи действуют те же нормы СанПиН, что и для заведений общественного питания.

Меркачева привела пример меню в колонии «Вологодский пятак»:

завтрак: овсяная каша вязкая молочная, хлеб, чай с сахаром;

обед: щи на мясном бульоне, гуляш из мяса птицы, отварные макароны, хлеб, компот;

ужин: рыбные консервы «Килька в томатном соусе», отварной картофель, хлеб, чай с сахаром.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Меню заключенных в «Черном дельфине»:

завтрак: отварные макароны на молоке, чай с сахаром, хлеб, яйцо;

обед: картофельный суп с бобовыми, гречневая каша с отварным мясом, салат из свежей капусты, компот из сухофруктов, хлеб;

ужин: овощное рагу, отварная рыба, чай с сахаром, хлеб.

«Дополнительно больным при повышенной норме питания дают курицу, масло, молоко, творог, сок и кисель. Питание нормальное, хотя иногда в реальности блюда выглядят не так, как можно себе представить, читая меню», — рассказала Меркачева.

Как лечат осужденных на пожизненный срок

Мельников сообщил, что в исправительных учреждениях для пожизненно осужденных работают штатные врачи общей практики, которые «так или иначе следят за здоровьем заключенных». Макиенко добавил, что в каждой колонии есть терапевт и хирург.

«Не полный спектр специалистов, но терапевт и хирург есть в обязательном порядке. Стоматологи приходят. Если происходит что-то экстренное, вызывают скорую», — заявил он.

По словам Макиенко, прием пациентов проводится в медицинских кабинетах колонии. Как правило, в них стоит табуретка, огороженная решеткой с окошком.

«Есть возможность осмотреть и пощупать больного, захват врача в заложники исключен. Это делается из соображений безопасности», — объяснил Макиенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он отметил, что на прием к специалистам узкой специализации можно попасть в том случае, если местный врач заподозрит серьезное заболевание. При необходимости «пожизненника» могут положить в больницу — в охраняемую специальную палату в гражданском медучреждении или в лечебницу ФСИН.

«Тут тоже не без проблем, жалобы поступают, но такая система есть», — сказал Макиенко.

Мельников подтвердил, что сложности, связанные с оказанием пожизненно осужденным медицинской помощи, особенно экстренной, действительно существуют. Однако, по его мнению, это проблема доступности медицины в регионах в целом, а не недоработка сотрудников колоний.

Сколько заключенные гуляют

Мельников отметил, что каждый «пожизненник» имеет право на полуторачасовую прогулку в специальном дворике. По сути, это камера немного большего размера с каменными стенами и зарешеченным потолком, по которому проложены деревянные настилы для конвоиров.

«Туда перемещают пожизненно осужденных иначе, чем других заключенных. На каждого человека должно быть минимум трое сопровождающих, поэтому их могут выводить не всей камерой, а по одному. Бывает, что они гуляют по одному и перемещаются иначе: всегда в наручниках и ласточкой (с опущенной к коленям головой и поднятыми за спиной руками с растопыренными пальцами. — NEWS.ru)», — подчеркнул Мельников.

Во время прогулки «пожизненникам» можно разговаривать только друг с другом. Им запрещено общаться с заключенными из соседнего дворика, уточнил он. По словам правозащитника, чаще всего арестанты в течение всей прогулки ходят вдоль стен. Они редко занимаются спортом, отжимаются и приседают, сказал Мельников.

«Турников и брусьев там нет. На решетках не разрешают подтягиваться», — отметил он.

За хорошее поведение время прогулки может быть увеличено на полчаса.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Могут ли работать осужденные на пожизненный срок

С 2014 года осужденные на пожизненный срок имеют право работать. Тогда ФСИН начала эксперимент по их привлечению к труду. Заключенным необязательно работать, но это дает им некоторые привилегии. По словам Макиенко, во-первых, они меняют обстановку, поскольку лучше работать на производстве, чем переживать в камере «день сурка».

«Кроме того, работающие могут рассчитывать на изменение условий содержания или на УДО. Были случаи, когда „пожизненники“ выходили на волю. Хоть заработок и копеечный, но какие-то деньги им поступают на счет, и можно отовариваться в магазине», — добавил он.

Заключенные получают небольшую зарплату. В 2022 году супруга одного из них Алена рассказала, что ее муж работал в колонии оператором деревообрабатывающего станка. Он изготавливал барабаны для кабеля.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

«График — пятидневка, с 08:00 до 17:00, а зарплата — около двух тысяч рублей в месяц. Из этих денег вычитают 1200 рублей за питание и 13% подоходного налога — 260 рублей. В результате самому заключенному остается чуть больше 500 рублей в месяц», — подчеркнула она.

По словам Макиенко, осужденные на пожизненный срок трудятся в камерах, обустроенных прямо на производствах. Они могут заниматься простой работой, например сколачивать ящики и шить одежду. Заключенных обучают новому ремеслу, определенного для них не существует. Все зависит от колонии, добавил он.

«Некоторые осужденные в колониях для „пожизненников“ жаловались, что их наказывали за то, что они не выполняют смену. Например, если заключенные не отшивают нужное количество изделий, то их бьют. Доказать это практически невозможно, подтвердить тоже, но я получала такие жалобы. Все, конечно, зависит от администрации колонии. Есть совсем суровые (члены администрации. — NEWSru), есть более или менее нормальные», — высказала мнение Меркачева.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Как арестанты проводят свободное время

После трудового дня заключенным предоставляется личное время. Они могут смотреть телевизор, читать книги, писать письма, попросить иголку с ниткой и подшить одежду, рассказал Макиенко.

«Потом выделяется час воспитательной работы. Раньше в это время заключенным разъясняли политику партии. Сейчас им дают комментарии к изменениям в законодательстве или по поводу актуальных событий», — сказал он.

В это время с «пожизненниками» работают психологи. Например, им подсказывают, как помириться с близкими. Кроме того, в колониях работают воспитатели, которые «пытаются направить их [заключенных] на путь истинный», подчеркнул Макиенко. Осужденные также могут пообщаться со священнослужителями.

Чем государство обеспечивает заключенных-«пожизненников»

Согласно приказу Минюста от 2013 года, заключенным положены зимний и летний головные уборы, утепленная куртка и брюки, два костюма, трикотажный свитер, по два комплекта нательного белья — обычного и теплого, ботинки, тапочки и резиновые сланцы. Все это выдается на три года. Кроме того, мужчины получают три майки на два года, двое трусов и четыре пары носков на год.

«Осужденным выдают гигиенический набор, включающий одноразовые бритвы, мыло, шампунь, туалетную бумагу, зубную щетку и пасту», — рассказал Макиенко.

Согласно постановлению правительства РФ, на месяц «пожизненники» получают 200 граммов хозяйственного мыла, 50 граммов туалетного, 30 граммов зубной пасты, шесть одноразовых бритв, а также 25 метров туалетной бумаги. Зубная щетка выдается раз в полгода.

Кроме того, заключенным раз в четыре года выдают матрас, подушку и одеяло, раз в два года — простыню и две наволочки, раз в год — два небольших полотенца и одно банное.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Что может храниться в камерах

Как правило, камеры для пожизненно осужденных небольшого размера. По нормативам положено два квадратных метра на человека. Обстановка довольно скудная, из мебели — кровать, тумбочка, стол, лавка, радиоприемник, раковина и унитаз, рассказала Меркачева.

В «Снежинке», в отличие от других колоний, в камерах установлены розетки, а в «Черном дельфине» — два отсекателя: стандартный у двери и еще один у окна.

«Разрешается иметь при себе только самое необходимое. Остальные вещи, включая купленные или полученные в посылках продукты, находятся в особых помещениях, которые есть на каждом этаже, и выдаются по мере необходимости», — отметила Меркачева.

Мельников добавил, что заключенным нельзя хранить в камерах даже веник и тряпку для уборки. Эти вещи им могут выдать по запросу.

Кроме того, во всех колониях для пожизненно осужденных арестанты спят в камерах при свете, «чтобы не было суицидов, избиений и мужеложства». По словам Меркачевой, недавно заключенным разрешили использовать повязки для глаз во время сна.

В камерах осужденным нельзя сидеть на кроватях. После подъема матрасы на них сворачивают, иногда шконки прикрепляют к стене. Мельников рассказал, что в некоторых камерах есть один прикрученный к полу табурет, и заключенные вынуждены сидеть по очереди.

«Это профилактическая мера, которая заставляет людей работать. Кроме того, она облегчает надзор, потому что, когда заключенный ходит по камере, видно все. В это время он не будет ковырять стенки и не покончит с собой», — отметил Макиенко.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сколько денег власти тратят на одного заключенного в год

Бастрыкин заявил, что государство тратит на одного заключенного около 30 тысяч рублей в год.

«Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу два часа позволить погулять, у меня нет времени на это. Иногда пообедать не успеваю. Медицинский осмотр, включая стоматолога: не болят ли у него зубки», — сказал глава СК.

По словам Макиенко, очень сложно подсчитать, сколько денег уходит на одного осужденного.

«Я как человек, который вел бухучет, подходил к этому вопросу следующим образом: брал бюджет учреждения и делил на количество человеко-дней. Сумма 30 тысяч в год — это ерунда. Содержание крупной колонии обходится примерно в 500 млн рублей в год. Предположим, в ней сидят 500 зэков, получается миллион на человека в год, включая расходы на ремонт, коммуналку, зарплату сотрудников и прочее», — отметил Макиенко.

Мельников высказал мнение, что 30 тысяч рублей в год недостаточно для содержания одного заключенного. По его словам, сумма в 300 тысяч более правдоподобна. Однако, отметил правозащитник, большая часть этих денег идет не на бытовое обеспечение арестанта (одежду, обувь, питание, гигиену, лекарства и так далее), а на зарплаты сотрудникам ФСИН.

«В разы больше, чем на содержание заключенного, уходит на все остальное: содержание колонии, сотрудников и так далее», — добавил он.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Осужденный на пожизненное заключение в камере Владимирского централа (тюрьма № 2 УФСИН Владимирской области)

На что чаще всего жалуются арестанты

По словам Мельникова и Меркачевой, чаще всего заключенные-«пожизненники» жалуются на несправедливость приговора. Многие осужденные на пожизненный срок считают себя невиновными, пишут апелляции и надеются на пересмотр дела.

Мельников также отметил, что заключенные часто жалуются на условия содержания.

«Я общался с пожизненно осужденными, когда они прибывали в СИЗО. Заключенные говорили, что в следственном изоляторе очень хорошо, в отличие от колоний. Многие рассказывали об отсутствии телевизора, о невозможности организации досуга и недоступности медицинской помощи», — сказал правозащитник.

Меркачева заявила, что у нее скопилась огромная стопка обращений от «пожизненников» с просьбами отправить их на СВО. По ее словам, такие письма приходят ей почти каждый день.

«Вообще жалобы как таковые редко оттуда выходят, потому что эти люди никогда не освободятся. Они это понимают, им еще нужно как-то взаимодействовать с учреждением. Но бывают какие-то эпизодические истории. Поступали массовые жалобы, например на „Полярную сову“, где, по словам заключенных, у них выбивали явки с повинной. Это была громкая история. Были жалобы на „Черный дельфин“, где осужденные рассказывали об избиениях», — высказала мнение Меркачева.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

По словам правозащитницы, заключенные также жаловались на то, что «у них нет возможности работать там, где они хотят, они не могут получить образование, их переписка слишком сильно цензурируется, а письма пропадают». Осужденные говорили о том, что им нельзя звонить родным каждый день и передавать записки, вещи, а также продукты из камеры в камеру.

По словам Меркачевой, несколько заключенных в «Полярной сове» пытались оспорить тюремные правила. Один из них подал иск в суд, посчитав, что у него в камере слишком узкое окно, и выиграл.

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