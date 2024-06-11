Москалькова раскрыла, уходили ли женщины-заключенные на СВО Москалькова: ни одна женщина из числа заключенных не уходила на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Ни одна женщина, находящаяся в местах лишения свободы, не была отправлена в зону спецоперации, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Telegram-каналу SHOT. Вместе с тем она отметила, что от россиянок поступают подобные обращения. Причины, по которым женщины-заключенные до сих пор не шли на СВО, это неподходящие возраст и статьи, уточнила омбудсмен.

Эти категории женщин не могли по закону пойти на СВО. По статье и по возрасту, — заявила Москалькова.

Омбудсмен также подчеркнула, что российская сторона внимательно следит за состоянием российских военнопленных. По ее словам, все продукты и вещи им доставляют максимально оперативно, а украинская сторона присылает видеоподтверждения. РФ относится к украинским военнопленным гуманно, добавила Москалькова.

Ранее депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал видео возвращения из плена 75 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 75 военнопленных ВСУ. Российские солдаты в кадре передают привет родным и шутят.