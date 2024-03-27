В СПЧ назвали колонии для пожизненно осужденных с самыми жесткими условиями Ева Меркачева: «Черный дельфин» и «Полярная сова» — самые строгие колонии России

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Тюрьма «Черный дельфин»

В России есть семь колоний для пожизненно осужденных, но самые суровые условия отмечены в «Черном дельфине» под Оренбургом и в «Полярной сове» на Ямале, рассказала NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, в этих местах у заключенных практически нет досуга, а также не разрешается иметь личные вещи.

Условия настолько жесткие, что у меня мурашки по коже, как только я о них вспоминаю. Уровень безопасности там беспредельный, он везде высокий в колониях, но там — особенный, — пояснила правозащитница.

Меркачева добавила, что заключенные много работают и практически всегда находятся в камерах, куда заселяют по два-четыре человека. Из-за постоянного соседства они становятся друг другу семьей, но если отношения с сокамерниками не заладились, могут возникнуть проблемы.

У заключенных есть прогулки час в день. И в колониях, где я была, прогулочные зоны расположены наверху — так, что осужденные не касаются земли и не видят неба. И их это гложет годами. Один из них рассказывал мне, что не видел ни звезд, ни солнца много лет. Он мечтал их увидеть, — вспоминает член СПЧ.

Ранее перед судом предстали фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле», который произошел вечером 22 марта. Жертвами трагедии стали 140 человек, количество пострадавших составляет 360 человек. Всего по делу проходят 11 подозреваемых, восемь из них уже отправлены под арест. Всем им грозит пожизненное лишение свободы.