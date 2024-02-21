Составлен список самых известных исправительных колоний России

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Тюрьма «Черный дельфин»

В России для содержания пожизненно осужденных существуют специализированные исправительные колонии. Где они находятся, как туда попадают и кто там отбывает наказание?

Где находится колония «Полярная сова»

Одна из семи российских колоний для пожизненно осужденных находится в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, за полярным кругом. Как пишет ямальское издание «Красный Север», в ИК-18 «Полярная сова» заключенные отбывают наказание в одиночестве или по двое. В колонии заключенные могут работать — на сайте ФСИН можно приобрести постельное белье, головные уборы и рыбные котлеты производства ИК-18.

В колонии около 500 заключенных. Среди самых известных — битцевский маньяк Александр Пичушкин; лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин по кличке Ося; террорист Нур-Паши Кулаев, принимавший участие в теракте в Беслане; маньяк и педофил Николай Мозгляков и белгородский стрелок Сергей Помазун.

В истории «Полярной совы» не было ни одного случая побега. Лишь один человек вышел из «Совы» на свободу — в 2016 году был пересмотрен приговор убийце Анвару Масалимову.

Руководство колонии 16 февраля объявило о смерти переведенного туда оппозиционера Алексея Навального. Официально причина смерти не названа, ведется экспертиза.

Что такое «Вологодский пятак»

ИК-5 УФСИН по Вологодской области, известная как «Вологодский пятак», расположена на острове Огненный, который находится в самом центре озера Новое в нескольких десятках километров от Белозерска. На острове ранее находился Кирилло-Новоезерский монастырь, основанный 500 лет назад. Мост соединяет колонию с островом Сладкий, на котором расположены хозяйственные постройки, а оттуда мост длиной 400 метров приводит в поселок Анашкино.

В 2018 году издание Life.ru включило «Вологодский пятак» в список 20 «самых жестоких тюрем мира».

В этой колонии содержатся академовские маньяки из Иркутска, которые совершили 15 нападений с молотком (также известны как «молоточники»), снимая убийства на видео. Один из них, Никита Лыткин, покончил с собой в колонии в 2021 году. Там содержатся ховринский маньяк Владимир Белов и квартирный маньяк из Ухты Головачев.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Исправительная колония особого режима № 5 для пожизненно заключенных

Кого приводит к вере «Белый лебедь»

Соликамская ИК-2 известна как «Белый лебедь». Она также является колонией особого режима для наиболее опасных заключенных. Как пишет 59.ru, на территории колонии в Пермском крае находится храм с почитаемой иконой Кукши Одесского. Туда регулярно приезжает священник, но на службы разрешается ходить только тем, кто на строгом режиме. Осужденным на пожизненном сроке не разрешается.

Из известных заключенных в настоящее время в «Белом лебеде» находятся серийный убийца и педофил Роман Бурцев, «русский Брейвик» Дмитрий Виноградов, чеченский террорист Адам Декушев, магнитогорский маньяк Сафонов, серийный маньяк Александр Чайка («охотник за шубами»). Там же содержался террорист Салман Радуев.

Кто закончит жизнь в «Черном дельфине»

NGS.ru называет Соль-Илецкую ИК-6 особого режима «самой строгой тюрьмой России», где содержат маньяков, террористов и создателей ОПГ. Заключенные содержатся в строгой изоляции, им запрещено даже разговаривать в камерах, проводятся ежедневные строгие проверки. Вне камер заключенные передвигаются в позе «дельфинчика» (голова между коленями, руки в наручниках за спиной подняты максимально вверх) и с повязкой на голове, чтобы не запомнили план здания. При этом осужденного ведут минимум три охранника и кинолог с собакой.

Из известных заключенных, которые сейчас находятся в «Черном дельфине», можно назвать участников казанской ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова и Рината Фахрутдинова. Там же находятся чеченский массовый убийца и грабитель Рамзес Гайчаев, которому предъявляли обвинения в геноциде русского населения в Пятигорске; террористы Иса Зайнутдинов и Алисултан Салихов, взорвавшие дом в Буйнакске в 1999 году; людоед Владимир Николаев и «тольяттинский потрошитель» Олег Рыльков, который изнасиловал 37 детей. Там же до 2020 года находился и ангарский маньяк Михаил Попков.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Тюрьма «Черный дельфин»

Почему колонию особого режима назвали «Снежинка»

На Дальнем Востоке России самой известной колонией особого режима является ИК-6 «Снежинка», расположенная в Амурском районе Хабаровского края. Она построена в 2012 году и является самой новой колонией для пожизненно осужденных в РФ. По данным Lenta.ru, «Снежинка» считается наиболее технологически совершенной ИК в России. В системе безопасности там используются датчики движения, камеры наблюдения и сканеры сетчатки глаза.

В ИК-6 перевели заключенных из закрытого «Черного беркута», который был колонией для приговоренных к смертной казни. Среди известных заключенных — отец и сын Станислав и Игорь Тищенко, бандит и убийца Руслан Гатагажев, террорист Ислам Яндиев.

Как сидят в «Торбеевском централе»

ИК-6 в Мордовии известна как «Торбеевский централ». Она расположена около поселка Торбеево и рассчитана на 250 заключенных. Как писала Lenta.ru в 2019 году, на счету этих людей 459 жизней. Режим в колонии очень жесткий.

Среди заключенных — нацистские экстремисты из группировки «НСО-Север» (признана террористической и экстремистской организацией, деятельность запрещена), жертвами которой стали 27 человек. Там же с 2020 года отбывает наказание ангарский маньяк Михаил Попков (на его счету 86 убийств); серийный убийца и некрофил Герман Христан, известный как «убийца-пироман»; а также нижегородец Олег Белов, который в 2015 году убил свою жену, мать и шестерых детей, расчленил и упаковал их тела, а затем попытался избавиться от улик.

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