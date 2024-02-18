Смерть Алексея Навального: последние новости 18 февраля, реакции, мнения

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алексей Навальный

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный скончался 16 февраля, отбывая наказание в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в ЯНАО. Какие об этом известны последние новости на сегодня, 18 февраля?

Команда Алексея Навального накануне подтвердила информацию о кончине оппозиционера. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила, что кончина блогера наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени. По ее словам, тело умершего находится в Салехарде, однако она настаивает на том, чтобы оно было передано семье.

Что не так в поведении Юлии Навальной

Жена Алексея Навального Юлия после сообщений о кончине оппозиционера заявила, что не знает, «может ли верить сообщениям о смерти ее супруга», и дала понять о готовности вернуться в Россию из Германии.

«Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из госисточников в России», — сказала она на Мюнхенской конференции.

Политолог Сергей Карнаухов заявил, что супруги российского оппозиционера Юлии Навальной не должно было быть на Мюнхенской конференции «по определению».

«Мюнхенская конференция, подписание гарантий безопасности Украины и выступление Юлии Навальной в Мюнхене, где ее не должно было быть по определению. Запад остро нуждается в простых и искренних позывах, понятных широким массам, которые бы объясняли необходимость консолидации оборонных бюджетов и возможность ввода национальных армий на Украину», — заметил он.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Юлия Навальная

Что сказал лечивший Навального врач о его смерти

Днем 16 февраля пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Позднее наступила его смерть. При этом RT со ссылкой на заключение судмедэкспертов написал, что у оппозиционера оторвался тромб.

Реаниматолог Александр Полупан, который лечил блогера в августе 2020 года, считает, что версия о смерти оппозиционера от тромбоэмболии неправомочна, причину смерти можно установить только по результатам вскрытия.

«То, как они описывают, что он почувствовал себя плохо, приехала скорая помощь, они делают заключение, что оторвался тромб, — такой вывод можно сделать только по результатам вскрытия. Тромб может оторваться у любого человека, и тромбоэмболия может у любого человека случиться. Но у Навального не было никаких рисков для образования тромбоэмболии, я его осматривал [в 2020 году]», — сказал медик.

Кому была выгодна смерть Навального

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru заявил, что смерть Навального могла быть выгодна врагам России, в частности странам Запада, которые уже неоднократно устраивали провокации против Москвы.

«Следствие должно дать четкий ответ на вопрос, что случилось с Навальным. Все остальные должны сплотиться для отражения мощнейшей информационной атаки, которую сейчас обрушит Запад на Россию и ее лидера», — отметил политик.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в смерти Навального в исправительной колонии виноваты Вашингтон и Брюссель. Он обратил внимание, что причину кончины установят судмедэксперты и следствие, однако следует задать вопрос, кому выгодна смерть политика.

«Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО [Йенса Столтенберга] и руководства США до [канцлера Германии Олафа] Шольца, [премьера Великобритании Риши] Сунака и [президента Украины Владимира] Зеленского, — виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть», — заявил Володин.

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