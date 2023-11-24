«Белый лебедь», «Полярная сова», «Черный дельфин», «Снежинка» — это не парки или романтические места. Такие названия получили колонии пожизненного содержания. Член СПЧ Ева Меркачева была в семи колониях. В своей книге «Град обреченных» она описала эти места и людей, которые там находятся. Александр Пичушкин, наёмник Олег Михайлов, Александр Бычков, маньяк Шипилов и другие арестанты рассказали журналистке о своих мечтах, страхах и фантазиях. Правозащитница поделилась своими впечатлениями о «Черном дельфине», о российском «Алькатрасе» («Вологодский пятак»), который часто называют «островом проклятых». Почему люди идут на преступления и как проводят остаток своих дней в заключении — в подкасте NEWS.ru.