«Мучительная жизнь»: психиатр описал состояние пожизненно заключенного Психиатр Шуров: пожизненно осужденных ждет мучительная жизнь

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Заключенных, осужденных на пожизненное заключение за их преступления, ждет крайне мучительная жизнь, ведь это, по сути, растянутый на года приговор, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru психиатр Василий Шуров. Специалист также уточнил, что в этом деле не стоит вопрос о том, гуманнее ли смертная казнь или пожизненный срок.

Шуров отметил, что в мире есть множество стран, где практикуется и приветствуется смертная казнь, при этом она нередко используется и в демократических странах, например, США. Там заключенные могут получить пожизненное наказание за 10 убийств, если пойдут на сделку со следствием. При этом суд может приговорить преступника к смертной казни и за одно убийство, а потом десятилетиями не приводить приговор в силу.

Поэтому что гуманнее — вопрос не стоит. На пожизненном люди сидят в очень жестких условиях. По сути, это растянутый приговор, крайне мучительная жизнь, — заключил он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после теракта в «Крокус Сити Холле» призвал к «тотальным казням» террористов и усилению репрессий в отношении членов их семей. По словам политика, никакие суды и расследования не помогут справиться с угрозой. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас вопрос о снятии моратория на смертную казнь в России не обсуждается в Кремле.