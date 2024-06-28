Бастрыкин выступил за возврат смертной казни в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках Петербургского международного юридического форума предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. По его мнению, применять высшую степень наказания в отношении тех, кто убил десятки людей, было бы гуманно.

Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Я сторонник смертной казни, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70–100 человек и он приговорен к высшей мере наказания, — заявил Бастрыкин.

Глава Следкома добавил, что в последнее время число особо жестоких преступлений возросло. Он напомнил о фигурантах дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». По словам Бастрыкина, 15 обвиняемых получат пожизненное.

Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю. А вы знаете, во сколько обходится содержание одного заключенного? — спросил он.

Ранее адвокат Кирилл Ермаков выразил уверенность, что смертную казнь не стоит возвращать. Он напомнил, что мораторий был введен, поскольку суд может ошибиться, вынося кому-то приговор. Ермаков подчеркнул, что право на жизнь закреплено в Конституции и не подлежит изменению.