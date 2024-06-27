Адвокат рассказал, нужно ли возвращать смертную казнь Адвокат Ермаков: возвращать смертную казнь не нужно

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Смертную казнь не нужно возвращать, рассказал «360» адвокат Кирилл Ермаков. По его словам, право на жизнь закреплено в Конституции и не подлежит изменению.

Для того, чтобы изменить первую, вторую, девятую главы Конституции, нужно принять новую Конституцию. Это вопрос, связанный именно с тем, каким образом применяется закон — что мешает в плане закона это сделать, а не в плане мнения. Как адвокат, занимающийся защитой по уголовным делам, я тоже выражаю мнение, что этого делать не нужно, — объяснил эксперт.

Адвокат отметил, что на смертную казнь ввели мораторий, чтобы гуманизировать законодательство. Суд может ошибиться, вынося кому-то приговор, поэтому нельзя возвращать такого рода наказание.

К тому же, пожизненное лишение свободы может быть тяжелее смертной казни, добавил Ермаков. Казнь происходит за секунду, а жить в условиях лишения свободы в особом режиме содержания — тяжело, подытожил адвокат.

Ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что возобновление смертной казни в России недопустимо. По его словам, законодательное регулирование в стране может меняться по многим вопросам, но мораторий на исключительную меру наказания должен оставаться в силе, поскольку это твердый предел.