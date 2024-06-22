Российским заключенным разрешили длительные свидания с родственниками Путин разрешил заключенным в СИЗО длительные свидания с родственниками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключенным в следственных изоляторах длительные свидания с родственниками. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации. Поправки внесут в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Закон реализует постановление Конституционного суда России, которое признает нарушение права заключенных в СИЗО на свидание с родственниками. Кроме того, согласно документу, это право могут заменить на краткосрочное свидание или телефонный разговор. Закон вступит в силу через полгода.

Тем временем суда ждет арестованный по делу о получении крупной взятки экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Военный был арестован 24 апреля. За все время нахождения в изоляторе семью к нему не допустили. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников также заявил, что Тимур Иванов не имеет возможности получать сообщения через сервис «ФСИН-письмо» в СИЗО «Лефортово».

Сегодня стало известно, что обвиняемым, содержащимся в СИЗО, стали чаще предлагать службу в зоне СВО на Украине. Теперь возможность заключения контракта с Минобороны могут обсуждать не только сотрудники Следственного комитета, но и представители МВД, ФСБ, МЧС, ФТС, а также судебные приставы.