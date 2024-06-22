МВД, ФСБ и МЧС получили разрешение вербовать обвиняемых на участие в СВО «Коммерсант»: МВД, ФСБ и МЧС занялись вербовкой обвиняемых на участие в СВО

Фото: МО Украины

Службу в зоне СВО на Украине стали чаще предлагать подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО, в обмен на приостановление уголовного преследования и снятие судимостей, сообщает газета «Коммерсант». Теперь возможность заключения контракта с Минобороны могут обсуждать не только сотрудники Следственного комитета, но и представители МВД, ФСБ, МЧС, ФТС, а также судебные приставы.

В инструкции на этот случай говорится, что подходят кандидаты в возрасте от 18 до 65 лет, физически способные и согласные на службу. Они могут быть направлены в военкоматы для решения вопроса о призыве. Это не касается тех, кто находится под домашним арестом.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России работает над проектом изменений в приказ о поступлении и пребывании граждан РФ в добровольческих формированиях. В частности, предусматривается привлечение бойцов к уголовной и дисциплинарной ответственности. Ведомство эту информацию не комментировало.

До этого помощник руководителя Российского университета спецназа подполковник Нариман Батукаев рассказал, что в центре состоялась отправка нового отряда добровольцев в зону спецоперации. По его словам, кроме боевых навыков, добровольцы за время обучения в университете приобретают также и необходимое чувство сплоченности, влияющее на психологическое состояние бойцов.