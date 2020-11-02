«Дьявольская» форма чешуек ананасов озадачила российских журналистов

https://static.news.ru/photo/ee135778-1d1f-11eb-94b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Авторы передачи «Тайны Чапман» на телеканале РЕН ТВ предупредили россиян об опасности ананасов. Так, создатели программы считают, что тропический плод может негативно влиять на людей из-за «дьявольской» формы чешуек.

Действие, которое оказывают на людей ананасы, зависит от формы чешуек и изображённого на них рисунка, — говорится в сюжете программы.

Как утверждается, «некоторые видят на них символ сатанистов — пентаграмму». Также, «если приглядеться», на ананасе можно заметить и «самого падшего ангела».

Данный сюжет рассмешил пользователей Сети. Кто-то даже посоветовал создателям передачи в следующий раз присмотреться к картофелю с глазками, который тоже может навевать ужас.

Ранее NEWS.ru писал, что одним из главных правил для роста мышечной массы является соблюдение принципов здорового питания. В этом могут помочь «суперпродукты», которые способствуют быстрому формированию рельефа тела и поддержанию жирового баланса в организме.

На завтрак, после похода в зал или между приёмами пищи рекомендуется употреблять ананасы, так как они содержат фермент бромелайн, расщепляющий белок. Кроме того, этот фрукт способен уменьшать воспаление в мышцах после тренировок.