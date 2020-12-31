Диетологи и психологи рассказали, как безопасно отдохнуть на Новый год

https://static.news.ru/photo/ae0d62ca-4c3d-11eb-9d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Далеко не всем гражданам России нравится отдыхать, и не каждый соотечественник любит проводить время вне рабочего места. Около 20% опрошенных одобрят сокращение количества праздничных дней. По мнению специалистов, это связано с незнанием людей правил эффективного досуга для восстановления сил.

Респонденты жалуются на отрицательный эффект длительных каникул: 70% интервьюируемых отмечают нарушенный режим питания, ещё 47% утверждают о проблемах со сном. По их словам, проблемы начинаются сразу после Нового года — около 40% граждан, принявших участие в исследовании, сообщили, что в ночь на 2 января отправляются спать после 4 часов утра, пишет портал «Газета.ru». Однако большинство опрошенных, всё-таки, довольны продолжительными выходными.

Диетологи советуют в подобное время чаще гулять на улице, ходить в гости — в движении, а также заняться приятными делами по дому, составить грамотное меню. Простые правила помогут без особых проблем вернуться к работе.

Здорово, когда пищевой график восстанавливается как можно раньше. То есть выспались первого числа и, например, с вечера первого, с утра второго сварили себе ту самую кашу, которую едите обычно, или сделали те самые бутерброды, которыми обычно завтракаете, спланировали обед как обычно, — считает врач-диетолог Маргарита Лившиц.

Психолог Анастасия Батхина также советует заранее планировать отдых, стараться полностью расслабиться, позволить себе лень, но не «отлынивание» от домашних обязанностей. По её словам, пассивный досуг необходим в одинаковой мере, как и активный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что психолог Андрей Зберовский дал совет россиянам, которые хотят провести новогодние праздники дома в спокойной обстановке и не мучиться, глядя на активных друзей и знакомых. По его словам, иногда при просмотре социальных сетей знакомых, пестрящих снимками катания на лыжах или просто прогулок, у человека возникают угрызения совести из-за того, что он не такой активный, ленится и не может проводить свободное время с пользой.

В этом случае, подчеркнул Зберовский, нужно сказать себе, что нельзя равняться на других, потому что все люди живут по-разному и нуждаются в разных видах отдыха.