Диетолог рассказала об опасной еде для поездок на автомобиле Диетолог Кривошеева предупредила об опасности жареной пищи для концентрации водителя

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Обильное употребление жареной пищи перед поездкой на автомобиле может вызвать сонливость, что снизит концентрацию внимания водителя и тем самым повысит риск ДТП, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.

Перед поездкой на автомобиле не стоит употреблять приготовленную во фритюре пищу, жирные, острые блюда и соусы, так как возможно появление сонливости как реакции организма после переваривания такой тяжелой еды, — подчеркнула медик.

По ее словам, также перед дорогой не следует есть яблоки, которые могут стать причиной вздутия живота и газообразования. Кроме того, стоит воздержаться от употребления кисломолочных продуктов, особенно кефира, который провоцирует брожение и расстройство желудка. Неприятными последствиями лука и горчицы может стать изжога.

Все это может снизить концентрацию внимания за рулем, так как водитель будет думать о своем состоянии, а не о дороге, — отметила эндокринолог.

Во время долгой или ночной поездки стоит исключить употребление энергетиков, так как содержащийся в них кофеин учащает сердцебиение. К тому же бодрящий эффект длится недолго, после чего водитель может почувствовать сильную усталость и уснуть, предупредила врач.

Ранее врач Роман Иванов рассказал, что ароматные травы, такие как ревень, базилик, кинза и черемша, не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, а также людям с диабетом и проблемами ЖКТ.