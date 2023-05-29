Врач назвал опасные свойства ароматных трав Врач Иванов посоветовал не употреблять базилик при диабете, а ревень — при гипертонии

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Базилик

Базилик, кинза, черемша, ревень и пастернак являются хорошими приправами к блюдам, они содержат массу полезных веществ, однако имеют и противопоказания, рассказал в беседе с «Вестями Подмосковья» врач Роман Иванов. По его словам, эти продукты не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, а также людям с диабетом и проблемами ЖКТ.

Специалист рассказал, что ревень богат витаминами K, A и C, калием, фолиевой кислотой, содержит антиоксиданты и клетчатку. Однако он противопоказан при гипертонии, подагре и мочекаменной болезни, панкреатите, язвенной болезни желудка и геморрое.

Базилик, содержащий витамины B2, A, C, PP, а также магний, медь, марганец, калий, кальций, фосфор, железо, натрий, цинк, селен и фитонциды, входит в состав лекарств для органов дыхания, а его масло обладает противомикробным и спазмолитическим эффектом. При этом также эта трава способствует разжижению крови.

Его нельзя включать в рацион людям, которые принимают антикоагулянты. Также базилик снижает количество сахара в крови, поэтому он противопоказан пациентам с сахарным диабетом. У беременных женщин базилик может спровоцировать сокращение матки, вплоть до прерывания беременности, — подчеркнул медик.

Пастернак, известный также как поповник, полевой борщ, или белая морковь, является источником витаминов C, PP, E, B5, B6 и B2 и многих микроэлементов, улучшая работу сердца и выводя из организма лишнюю воду. Употреблять его не следует при хронических болезнях почек и мочекаменной болезни.

Кинза, или кориандр, богата витаминами A, C, E, K, PP, витаминами группы B и эфирными маслами, содержит калий, натрий, кальций и железо. Однако употреблять ее нельзя при обострениях гастрита и панкреатита, при гипертонии, тромбофлебите и ишемической болезни сердца.

Черемша благодаря содержанию эфирного чесночного масла, аскорбиновой кислоты, бета-каротина и полиненасыщенных жирных кислот оказывает противовирусное и антибактериальное действие, укрепляя иммунитет. При этом она раздражающе действует на ЖКТ, поэтому врач советует исключить черемшу при язве желудка, панкреатите и холецистите.

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