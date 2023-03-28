Диетолог рассказала о пользе пищевых добавок из червей и тараканов Диетолог Соломатина рассказала о пользе пищевых добавок из червей и тараканов

Фото: shutterstock.com

Пищевые добавки из сверчков, тараканов, дождевых червей и других насекомых помогают восполнить дефицит витаминов в организме и микроэлементов в рационе человека, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Радио 1» она пояснила, что ученые во всем мире уже давно занимаются разработкой подобных добавок.

Ученые и в России, и в мире работают над созданием добавок на основе насекомых уже давно. Беспозвоночные — это богатый источник витаминов и белка, недостатком которого страдают многие люди, — уточнила диетолог.

По словам специалиста, при появлении пищевых добавок из насекомых люди к ним быстро привыкнут. Она пояснила, что при добавлении их в пищу человек даже не заметит, из чего они произведены. Диетолог отметила, что все компоненты проходят тщательную проверку, а насекомые будут специально выращиваться, поэтому не возникнет опасности подхватить заболевание.

По мнению Соломатиной, молодежь быстро привыкнет к ним и будет употреблять обогащенные продукты. Врач заметила, что у некоторых людей может возникнуть индивидуальная непереносимость, как это бывает с любыми другими продуктами.

На первых порах будет много противников, потому для человека лучше питаться привычными продуктами, поскольку вся наша ферментативная система, желудочно-кишечный тракт генетически выстроены под употребление эндемиков. <...> Но мир очень быстро меняется и организму приходится перестраиваться на ходу, — заключила диетолог.

Гастроэнтеролог Мария Прашнова ранее предупредила о риске возникновения поражения печени при употреблении биодобавок и растительных средств. По ее словам, употребление фитопрепаратов на основе пирролизидиновых алкалоидов может привести к циррозу, печеночной недостаточности, развитию острого или хронического гепатита.