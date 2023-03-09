Названы опасные для печени биодобавки Врач Прашнова: биодобавки могут спровоцировать развитие цирроза и гепатита

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Биодобавки и растительные средства могут вызывать лекарственные поражения печени, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Мария Прашнова. По ее словам, употребление фитопрепаратов на основе пирролизидиновых алкалоидов может привести к циррозу, печеночной недостаточности, развитию острого или хронического гепатита, а также хроническому холангиту и сосудистым поражениям.

Растительные средства занимают девятое место по частоте лекарственных поражений печени. <...> Проявления могут варьироваться от легкого повышения уровня печеночных ферментов до острого или хронического гепатита, цирроза, печеночной недостаточности, острого и хронического холангита, макро- и микровезикулярного стеатоза и сосудистых поражений, — рассказала Прашнова.

Врач уточнила, что к препаратам на основе пирролизидиновым алкалоидам относятся лекарства с чистотелом большим, окопником лекарственным, мятой болотной, дубровником обыкновенным, атрактилисом смолоносным и перцем опьяняющим. Прашнова добавила, что для печени также опасны водно-спиртовые экстракты зеленого чая и лекарства на основе ларреи трехзубчатой и сенны александрийской. Гастроэнтеролог пояснила, что к опасным изменениям состава БАДов могут привести неправильная идентификация и хранение растений, а также выбор неправильной его части для производства препарата.

Ранее терапевт Екатерина Терентьева предупредила, что прием большого количества БАДов может ослабить или усилить действие лекарств, что способно повлиять на некоторые процессы в организме. Врач объяснила, что некоторые пищевые добавки могут повысить риск кровотечения или отразиться на реакции человека на анестезию. Так, зверобой может снизить эффективность противозачаточных таблеток и антидепрессантов, а витамин K — ослабить способность антикоагулянтов разжижать кровь.