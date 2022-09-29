Терапевт предупредила об опасности приема большого количества БАДов Терапевт Терентьева: прием БАДов может ослабить или усилить действие лекарств

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Прием большого количества биологически активных добавок может ослабить или усилить действие лекарств, что может повлиять на различные процессы в организме, предупредила врач-терапевт Екатерина Терентьева. В беседе с Lenta.ru специалист отметила, что некоторые БАДы могут влиять на эффективность антидепрессантов и гормональных препаратов.

Некоторые БАДы могут повысить риск кровотечения или повлиять на реакцию человека на анестезию. Витамин K может снизить способность антикоагулянтов разжижать кровь. Зверобой — снизить эффективность антидепрессантов и противозачаточных таблеток, — объяснила врач.

По данным Терентьевой, витамины С и Е ослабляют действие некоторых видов химиопрепаратов для лечения рака, избыток витамина А может привести снижению прочности костей, повреждению печени и головным болям.

Врач предупреждает, что беременным и кормящим женщинам опасно принимать БАДы без контроля специалиста, так как их безопасность для данной категории женщин не изучена.

Врач-терапевт Наталия Андрианова ранее сообщила, что для профилактики простудных заболеваний в начале осени необходимо укреплять свой иммунитет с помощью приема витаминов D, C и B, а также цинка и железа. Специалист объяснила, что полностью избежать рисков заражения простудой в сезон нельзя, однако можно сократить частоту заболеваний, соблюдая простые правила.