Диетолог рассказала о наиболее вредном для здоровья кофе Диетолог Соломатина: кофе с большим количеством молока вреден для здоровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кофейные зерна

Популярный среди россиян латте достаточно вреден для здоровья, так как в нем содержится немало калорий из-за добавления в кофе сахара и молока, предупредила диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24». В связи с этим она настоятельно порекомендовала не пить латте после еды, так как такое сочетание даст ощущение тяжести в организме.

Особенно не нужно увлекаться латте после еды. Вместо ускорения метаболизма и пищеварения будет совершенно обратный эффект. И человек почувствует дискомфорт: если он выпил кофе после плотного обеда, то, во-первых, калорийность зашкаливает, а во-вторых, такой кофе просто будет мешать пищеварению, — уточнила Соломатина.

Вместе с этим диетолог добавила, что обычный кофе с молоком в целом можно назвать полезным напитком при условии, что молока в нем будет не слишком много. Она напомнила: кофе является кислым продуктом, а молоко — защелачивающим, поэтому оба ингредиента будут смягчать друг друга в сочетании. Однако, резюмировала Соломатина, популярный способ пить кофе, добавляя в него «полчашки молока», может вызвать ощущение тяжести и дискомфорта в организме.

Ранее терапевт Виктор Лишин заявил, что употребление кофе в жаркую погоду повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. Эксперт отметил, что напиток обладает мочегонным эффектом, который может привести к обезвоживанию. Он добавил, что кофе сужает сосуды, а сильная жара способствует их расширению, из-за этого давление может повыситься.