Гурцкая овдовела: как умер, каким был ее муж — замминистра науки Кучеренко Замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкаи Петр Кучеренко умер в самолете при возвращении из командировки на Кубу

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Диана Гурцкая с супругом Петром Кучеренко перед началом концерта «Память сердца», посвященного 70-летию Анатолия Собчака

Заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер на 47-м году жизни. Чиновнику стало плохо на борту самолета, летящего в Россию с Кубы. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных Водах, но врачам не удалось спасти замминистра. Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкае, у них есть ребенок. Что известно о гибели Кучеренко, чем он запомнился и как о трагическом событии узнала его жена — в материале NEWS.ru.

Что известно о смерти Кучеренко

В Telegram-канале Минобрнауки отмечается, что Кучеренко скончался 20 мая. На Кубе он находился в командировке в составе российской делегации. В самолете чиновнику стало плохо. Борт совершил экстренную посадку, но спасти Кучеренко не удалось.

«20 мая скончался статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко. Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — говорится в сообщении Минобрнауки.

В министерстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Кучеренко. Точная причина его смерти не называется.

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, ректор Гаванского университета Мириам Никадо Гарсия, министр высшего образования Кубы Вальтер Балуха Гарсия и заместитель министра науки РФ Петр Кучеренко (слева направо) у Гаванского университета на Кубе

Кто такой Петр Кучеренко

Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности «юриспруденция». С 1999 года по 2001 год был помощником депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации.

С 2001 по 2006 год Кучеренко возглавлял ряд общественных структур, занимался реализацией проектов общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах. Затем по 2010 год он работал адвокатом в Московской областной коллегии адвокатов, параллельно преподавал в РУДН до 2012 года.

С 2012 по 2014 год Кучеренко руководил аппаратом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.

С 2014 по 2020 год — руководитель аппарата бомитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

В марте 2020 года Кучеренко назначен заместителем министра науки и высшего образования, а с 17 июня 2021-го стал и статс-секретарем.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко во время онлайн-конференции, посвященной проведению ежегодного Профессорского форума «Национальные проекты и профессорское сообщество»

Награды и звания

Кучеренко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Замминистра науки являлся действительным государственным советником РФ второго класса.

Личная жизнь

В 2005 году Кучеренко женился на известной российской певице Диане Гурцкае. В 2007 году у них родился сын Константин. Известно, что ребенок пошел по стопам мамы и учится в Гнесинском музыкальном училище.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Диана Гурцкая с мужем Петром Кучеренко

Что Гурцкая говорила о муже

Три года назад Гурцкая и Кучеренко отметили хрустальную свадьбу — 15 лет в браке. Тогда певица говорила о сильной любви к мужу.

«Благодарю судьбу, за то, что свела нас вместе! За нашу семью, любовь и замечательного сына! За эти годы было много всего. Вспоминая прошедшие моменты, на лице появляется улыбка, сердце согревается теплом любви, а душа светится счастьем. Обнимаю тебя крепко и сильно люблю! Мы вместе — и это главное! Желаю нам долгие годы сохранять то тепло и те чувства, которые нас объединили», — сказала тогда Диана.

Как Гурцкая узнала о смерти мужа

СМИ сообщили, что трагическую новость о смерти мужа певице сообщил ее брат Роберт. В беседе с Пятым каналом он заявил, что артистке, как и другим близким Кучеренко, сейчас не до комментариев, так как она до сих пор не может поверить в случившееся.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Диана Гурцкая с супругом Петром Кучеренко на праздновании своего дня рождения Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Диана Гурцкая с супругом Петром Кучеренко на праздновании своего дня рождения Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС Молодожены Диана Гурцкая и Петр Кучеренко принимают поздравления во время празднования свадьбы Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС Молодожены Диана Гурцкая и Петр Кучеренко принимают поздравления во время празднования свадьбы Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Диана Гурцкая и ее муж Петр Кучеренко на концерте, посвященном 70-летию Лейлы Адамян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Диана Гурцкая и ее муж Петр Кучеренко на концерте, посвященном 70-летию Лейлы Адамян Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Певица Диана Гурцкая (в центре на втором плане) с мужем, адвокатом Петром Кучеренко (второй справа на втором плане) на заседании Совета Федерации РФ Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Певица Диана Гурцкая (в центре на втором плане) с мужем, адвокатом Петром Кучеренко (второй справа на втором плане) на заседании Совета Федерации РФ Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Официальный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Петр Кучеренко, 2016 год Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Официальный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Петр Кучеренко, 2016 год Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС Супруг певицы Петр Кучеренко с новорожденным сыном Константином Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС Супруг певицы Петр Кучеренко с новорожденным сыном Константином Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Адвокат Петр Кучеренко и его жена певица Диана Гурцкая во время географического диктанта Русского географического общества в Шуваловском корпусе МГУ им. М. Ломоносова Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Адвокат Петр Кучеренко и его жена певица Диана Гурцкая во время географического диктанта Русского географического общества в Шуваловском корпусе МГУ им. М. Ломоносова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Певица Диана Гурцкая, ее супруг Петр Кучеренко (по центру) и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Певица Диана Гурцкая, ее супруг Петр Кучеренко (по центру) и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

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