Кириенко наградил певицу Диану Гурцкую званием народной артистки России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13 июля первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил в Кремле госнаграды деятелям искусства. Диана Гурцкая и Стас Михайлов получили знаки народных артистов России. Указ о присуждении им почетных званий президент Владимир Путин подписал 1 апреля, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Дианы Гурцкаи. На церемонии также присутствовали актрисы Марина Неёлова, Вера Алентова, Ольга Прокофьева, Елена Санаева и другие.

Гурцкая поблагодарила Сергея Кириенко за высокую оценку её деятельности.

Когда рождается незрячий ребёнок или теряет зрение взрослый — это большая трагедия. Так было и в моей семье. Тогда никто не мог представить, что спустя десятилетия я буду здесь, в Кремле получать высшую артистическую награду, — сказала певица.

Фото: Николай Канунов Диана Гурцкая (справа) на вручении госнаграды в Кремле

Артистка напомнила, что занимается не только сольной карьерой, но и благотворительностью, а также ведет проекты в социальной сфере.

В моей жизни было немало больших трудностей: многодетная шахтерская семья, интернат, лагерь для беженцев после войны в Абхазии, но было и есть огромное счастье: моё творчество, центр социальной интеграции, помогающий детям с инвалидностью, мой сын и моя семья. И я хочу сказать спасибо России, где немка может стать великой русской императрицей, еврей — великом русским ученым, армянин — любимым композитором, азербайджанец — голосом эпохи, а незрячая грузинская девочка — народной артисткой России, — заключила певица.

Ранее журналист Вадим Манукян возмутился шуткой Ксении Собчак над незрячей певицей. Телеведущая в своем Telegram-канале выложила фото артистки в зале с большими стендами и подписала: «Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды». Позже этот пост был удален. Манукян заявил, что Собчак после подобных вещей не нужно пожимать руку, а также призвал бойкотировать журналистку. Он отметил, что Диана Гурцкая живет обычной жизнью и помогает другим людям с ограниченными возможностями.