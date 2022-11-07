Гурцкая рассказала, как должно выглядеть идеальное инклюзивное общество Певица Гурцкая: инклюзия должна достигаться в обществе с разных сторон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диана Гурцкая

В ходе работы секции «Инклюзивное общество. Повышение качества жизни людей с инвалидностью» на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» обсудили работу в направлении создания общества равных возможностей, а также проблемы, которые возникают на этом пути. По словам главы комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик и певицы Дианы Гурцкаи, инклюзия должна достигаться с разных сторон, поэтому власть должна постоянно думать о том, что институты гражданского общества могут сделать для людей с инвалидностью.

Построить такое общество по щелчку пальцев невозможно. Подходить к вопросам построения доступного общества необходимо с разных сторон. Да, мы многое делаем, но важно задавать себе вопрос, что еще могут сделать институты гражданского общества для людей с инвалидностью, — подчеркнула Гурцкая.

Необходимо делать акцент на воспитании общества в том, что касается инклюзивности, заявила зампред комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Горбатых. Люди с инвалидностью, по ее словам, должны иметь возможность зайти куда угодно, однако многие здания сделаны без учета доступа для таких людей, отметила она.

Многие здания сделаны без учета доступа для людей с инвалидностью. Все новое жилье должно быть с учетом доступности. Тогда будет полноценная активная жизнь, которой должны жить наши граждане. <...> Создавая условия, мы создаем общество, в котором комфортно жить всем, — заключила Горбатых.

Формирование новой модели управления экономикой в России ранее обсудили в рамках секции «Экономика Победы», которая прошла на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» в Москве. Модератор дискуссии и заместитель секретаря ОП РФ Александр Галушка заявил, что старая модель экономики исчерпала себя и доказала неэффективность в решении многих фундаментальных проблем. Россия, которая существует в условиях агрессии Запада, имеет уникальную возможность сформировать новую модель устройства экономики, считает он.