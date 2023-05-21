Сегодня стало известно о смерти заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко. Он скончался на борту самолета, летящего с Кубы в Россию. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти Кучеренко не удалось. Точная причина его смерти не называется. 3 мая чиновнику исполнилось 46 лет.

Выпускник Российского университета дружбы народов (РУДН), Кучеренко был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012 год преподавал в альма-матер. 

С 2012 года он руководил аппаратом комитета Совфеда по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, а в 2020-м был назначен замминистра науки и высшего образования, с 2021 года стал еще и статс-секретарем. 

В 2005 году Кучеренко женился на певице Диане Гурцкае, в 2007 году на свет появился его сын.

NEWS.ru собрал снимки со знаковыми событиями в жизни чиновника.

Молодожены Диана Гурцкая и Петр Кучеренко принимают поздравления во время празднования свадьбы

Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС

Молодожены Диана Гурцкая и Петр Кучеренко принимают поздравления во время празднования свадьбы

Диана Гурцкая и ее муж Петр Кучеренко на концерте, посвященном 70-летию Лейлы Адамян

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Диана Гурцкая и ее муж Петр Кучеренко на концерте, посвященном 70-летию Лейлы Адамян

Певица Диана Гурцкая (в центре на втором плане) с мужем, адвокатом Петром Кучеренко (второй справа на втором плане) на заседании Совета Федерации РФ

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Диана Гурцкая (в центре на втором плане) с мужем, адвокатом Петром Кучеренко (второй справа на втором плане) на заседании Совета Федерации РФ

Официальный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Петр Кучеренко, 2016 год

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Официальный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Петр Кучеренко, 2016 год

Супруг певицы Петр Кучеренко с новорожденным сыном Константином

Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС

Супруг певицы Петр Кучеренко с новорожденным сыном Константином

Адвокат Петр Кучеренко и его жена певица Диана Гурцкая во время географического диктанта Русского географического общества в Шуваловском корпусе МГУ им. М. Ломоносова

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Адвокат Петр Кучеренко и его жена певица Диана Гурцкая во время географического диктанта Русского географического общества в Шуваловском корпусе МГУ им. М. Ломоносова

Певица Диана Гурцкая, ее супруг Петр Кучеренко (по центру) и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Певица Диана Гурцкая, ее супруг Петр Кучеренко (по центру) и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию