Диана Гурцкая потеряла мужа: кадры с умершим в 46 лет Петром Кучеренко

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Диана Гурцкая с супругом Петром Кучеренко на праздновании своего дня рождения

Сегодня стало известно о смерти заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко. Он скончался на борту самолета, летящего с Кубы в Россию. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти Кучеренко не удалось. Точная причина его смерти не называется. 3 мая чиновнику исполнилось 46 лет.

Выпускник Российского университета дружбы народов (РУДН), Кучеренко был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012 год преподавал в альма-матер.

С 2012 года он руководил аппаратом комитета Совфеда по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, а в 2020-м был назначен замминистра науки и высшего образования, с 2021 года стал еще и статс-секретарем.

В 2005 году Кучеренко женился на певице Диане Гурцкае, в 2007 году на свет появился его сын.

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