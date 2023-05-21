Замминистра науки умер в самолете с Кубы в Россию Замминистра науки Кучеренко умер в самолете с Кубы в Россию

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Петр Кучеренко

Заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался на 47-м году жизни, сообщает пресс-служба ведомства. По словам коллег, чиновнику стало плохо на борту самолета, летящего с Кубы в Россию. Самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти Кучеренко не удалось. Точная причина его смерти не называется.

20 мая скончался статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко. Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось, — говорится в сообщении Минобрнауки.

Представители ведомства принесли соболезнования родным и близким умершего.

В январе 2023 года депутат Госдумы I созыва и бывший глава Управления администрации президента (АП) по внутренней политике Андрей Попов скончался в 59 лет. Бывший заместитель чиновника Леонид Ивлев назвал Попова человеком из команды экс-помощника президента страны Владислава Суркова. Попов и бывший «главный идеолог Кремля» одновременно пришли работать в АП.