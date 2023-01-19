Скончался бывший депутат первого созыва Госдумы из «команды Суркова» Депутат ГД первого созыва и человек из «команды Суркова» Андрей Попов умер в 59 лет

Фото: Государственная Дума РФ

Андрей Попов

Депутат Госдумы первого созыва и бывший глава управления администрации президента (АП) по внутренней политике Андрей Попов скончался в 59 лет, заявил в разговоре с РБК парламентарий Леонид Ивлев, который был заместителем чиновника. Он назвал Попова человеком из команды экс-помощника президента страны Владислава Суркова. Попов и бывший «главный идеолог Кремля» одновременно пришли работать в АП.

Сегодня мы только узнали об этом, он умер несколько дней назад, по-моему, в субботу. Печальная история. Это человек из команды Суркова, вместе с ним он пришел работать в администрацию президента. Попову бы еще жить да жить. Было известно, что у него были проблемы с сердцем, он в последнее время нигде не работал, — рассказал депутат.

Ивлев добавил, что во время работы Попова в АП проходили первые парламентские выборы. Кроме того, именно в этот период создавалась партия «Единая Россия».

Попов родился в 1963 году в Казахстане. До карьеры во власти он работал слесарем, инженером и экономистом. Депутатом Попов стал в 1993 году, а с 1996-го по 1999-й был помощником мэра Москвы Юрия Лужкова, когда тот также был членом Совета Федерации.

Чиновник возглавлял управление по внутренней политике с 2004 по 2006 год.

Ранее стало известно, что умер первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов. Ему было 88 лет. Он возглавлял республику с 1993 по 2010 год.