Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

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Умер первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов. Ему было 88 лет. Он возглавлял республику с 1993 по 2010 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Сегодня, 11 января, он скончался, — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь заместитель председателя Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказал ТАСС, что Рахимов умер после тяжелой продолжительной болезни.

По словам действующего главы региона Радия Хабирова, Рахимов полностью посвятил свою жизнь служению республике и России.

Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившего служению республике и России, — написал политик в своем Telegram-канале.

Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной институт. С 1960 по 1990 год работал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, прошел путь от начальника установки до директора предприятия.

Избирался народным депутатом СССР и членом Верховного Совета СССР, народным депутатом Республики Башкортостан и Уфимского городского Совета народных депутатов.

С 7 апреля 1990 года по 24 декабря 1993 года занимал должность председателя Верховного Совета Башкирской АССР. В этот период были приняты Декларация о государственном суверенитете республики Башкортостан и новая конституция Республики Башкортостан.

Пост президента Башкирии занял 25 декабря 1993 года, набрав на выборах 63% голосов, и находился на нем по 15 июля 2010 года.