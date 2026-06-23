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23 июня 2026 в 10:00

Цветы, которые лучше сажать не семенами, а черенками в июне — зацветут уже этим летом

Фото: D-NEWS.ru
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Некоторые многолетники семенами выращивать трудно, долго или вообще невозможно — они либо не всходят, либо не сохраняют сортовых признаков. Зато в июне, когда растения идут в рост, их легко размножить зелеными черенками.

Пеларгония (герань): в июне нарежьте верхушечные черенки длиной 8-10 см с 3-4 междоузлиями, удалите нижние листья, подсушите срез 2 часа и воткните в стакан с водой — корни появятся через 7-10 дней, а к августу черенок превратится в цветущий куст.

Фуксия: нарежьте полуодревесневшие черенки с двумя парами листьев, поместите их в воду или влажный перлит, и уже через 2-3 недели молодые растения готовы к пересадке в горшки, а цвести они начнут через месяц.

Фото: D-NEWS.ru

Буддлея Давида: выберите полуодревесневшие побеги, нарежьте черенки с 4-5 почками, нижние листья удалите, верхние укоротите наполовину и посадите в смесь торфа и песка под банку — корни появляются через 3-4 недели. Гортензия метельчатая и крупнолистная: в конце июня нарежьте черенки с 3-4 междоузлиями из нецветущих побегов, обработайте стимулятором корнеобразования и посадите в рыхлый субстрат — укоренение наступает через 20-25 дней.

Ранее был названы цветы для дачников выходного дня: поливать их можно раз в месяц.

Проверено редакцией
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