Что будет, если не прийти по повестке в военкомат с 1 октября, как пришлют Картаполов рассказал, какой штраф грозит за неявку в военкомат по повестке

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

За неявку по повестке в военкомат без уважительной причины может грозить штраф до 30 000 рублей, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Что об этом нужно знать?

По словам главы комитета Госдумы, правила осеннего призыва не меняются и главным документом будет бумажная повестка.

«Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме», — отметил Картаполов.

Какие новые штрафы для призывников вступят в силу с 1 октября

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 000 рублей штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Раньше наказание за такое нарушение составляло до от 500 до 3000 рублей.

Если россиянин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, его могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5000 тысяч рублей (раньше — 3000 рублей).

Наказание от 5000 до 15 000 рублей грозит тем, кто не уведомил о выезде за пределы России более чем на полгода или не явился в военкомат в установленный срок.

От 10 000 до 20 000 тысяч рублей грозит штраф тем, кто подлежит призыву на военную службу и не сообщил о выезде с места жительства во время проведения призыва.

Также теперь работодатель будет отвечать за неисполнение обязанности или неоказание помощи в информировании сотрудников о необходимости явки в военный комиссариат. За неисполнение закона для должностных лиц размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей.

Будут ли присылать электронные повестки осенью

По словам Картаполова, электронные повестки начнут работать в полном объеме, когда будет создан реестр воинского учета.

«Но надо понимать, что у нас есть регионы, где уже создана вся инфраструктура и они готовы к запуску такого реестра, а есть регионы, где такую систему сейчас запустить невозможно, они не готовы», — сказал он.

Запустить систему только в некоторых регионах России нельзя, но можно протестировать работу реестра там, где это возможно сегодня, отметил глава комитета Госдумы.

«Поэтому в тех регионах, где нужная инфраструктура уже есть, могут приходить электронные повестки», — заявил депутат, подчеркнув, что основным документом на данный момент является именно бумажная повестка.

При этом замминистра цифрового развития Олег Качанов сообщал, что реестр воинского учета начнет полноценно работать в России не ранее 2025 года.

«По созданию реестра воинского учета: его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну. <...> Это сведения, которые по сути касаются лиц на территории РФ», — сказал замглавы Минцифры.

Качанов уточнил, что до конца 2023 года будет запущен пилотный проект реестра, который станет реализовываться на территории одного-двух регионов.

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