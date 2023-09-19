Названы сроки введения единого реестра воинского учета в России Минцифры: реестр воинского учета полноценно заработает в России после 2025 года

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Единый реестр воинского учета полноценно заработает в России не раньше 2025 года, заявил во время конференции «Цифровизация в госсекторе» замглавы Минцифры Олег Качанов. По его словам, которые цитирует РИА Новости, это связано с жесткими требованиями по инфраструктуре и безопасности, поскольку в реестре будут храниться данные, содержащие служебную тайну.

По созданию реестра воинского учета — его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну. <...> Это сведения, которые по сути касаются лиц на территории РФ, — сказал замглавы Минцифры.

Он подчеркнул, что для создания инфраструктуры, каналов связи и их защиты потребуется еще более года. При этом Качанов заявил, что до конца 2023 года будет запущен пилотный проект реестра, который будет реализовываться на территории одного-двух регионов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считал, что реестр сможет заработать уже к осени 2023 года. По его словам, новый порядок оповещения о призыве на военную службу предусматривает получение гражданами повесток, в том числе по почте и в электронном виде, при этом россияне призывного возраста смогут сами отслеживать повестки с помощью реестра воинского учета. Реестр представляет собой специальный интернет-портал, где у каждого призывника будет личный кабинет со всей необходимой информацией.