Генерал Соболев объяснил, почему в Росгвардии не должны служить добровольцы Депутат ГД Соболев заявил, что в Росгвардии не должны служить добровольцы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что не поддерживает законопроекты, позволяющие Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. По мнению депутата, все добровольческие части нужно привести в соответствие с организационно-штатной структурой Вооруженных сил РФ.

Сейчас наряду с частями и соединениями, которые были созданы при проведении частичной мобилизации, помимо линейных частей, которые существует и имеют боевые задачи, также есть добровольческие формирования еще с 2014 года. Они внесли большой вклад, но мне кажется, что настало время привести все добровольческие части в соответствие с организационно-штатной структурой наших вооруженных сил. Они должны обеспечиваться по остаточному принципу, у них еще много нерешенных вопросов, — заявил Соболев.

Депутат рассказал, что подтвердил свои тезисы при разговоре с командиром одной из таких частей в Приморском крае. Эту часть можно назвать легендарной, подчеркнул генерал.

Из этих частей нужно создать нормальные дивизии, полки, батальоны и так далее, и определить им конкретные боевые задачи. Для начала, необходимом пополнить их вооружением по штату, как положено, чтобы их обеспечивало Министерство обороны. Таким образом мы сделаем из них боеспособные части и соединения, которые будут официально входить в оргштат, — объяснил Соболев.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что в Госдуме и Совфеде подготовили пакет законопроектов о добровольческих формированиях в Росгвардии. Как утверждает Хинштейн, поправки предполагают, что на федеральную службу войск будут распространяться те же полномочия и механизмы, которые установлены для Минобороны.