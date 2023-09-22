Картаполов рассказал, как изменятся правила призыва осенью Картаполов: правила призыва осенью не изменятся, но повысятся штрафы за неявку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правила призыва на военную службу осенью 2023 года никак не изменятся, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, срочники продолжат получать повестки исключительно в бумажной форме. При этом он отметил, что с 1 октября будут увеличены штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины.

Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме, — уточнил Картаполов.

Он подчеркнул, что анонсированные ранее нормы о введении реестра воинского учета и повесток заработают с момента создания этого реестра, за который отвечает Минцифры.

Как заявил ранее замглавы Минцифры Олег Качанов, единый реестр воинского учета полноценно заработает в России не раньше 2025 года. По его словам, это связано с жесткими требованиями по инфраструктуре и безопасности, поскольку в реестре будут храниться данные, содержащие служебную тайну.