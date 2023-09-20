Картаполов обрисовал судьбу полного перехода армии России на контракт Картаполов: исключил возможность полного перехода Российской армии на контрактную основу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В армии России растет число контрактников, однако это не означает, что надобность в мобилизованных и призывниках отпадет, заявил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, полный переход армии на контрактную основу является нецелесообразным.

Мы сейчас стремимся к тому, чтобы снизить количество срочников — оно у нас падает каждый призыв на протяжении вот уже нескольких лет <...> Но полностью армию на контрактную систему переводить нецелесообразно. У нас все равно должен оставаться какой-то мобилизационный резерв, который можно было бы задействовать в случае возникновения угрожающих ситуаций, — пояснил депутат.

Он отметил, что сегодня комплектование Вооруженных сил происходит в первую очередь за счет контрактников. Так, с начала года были подписаны 300 тысяч новых контрактов. Но при этом, по мнению парламентария, заменить всех срочников и мобилизованных на контрактников невозможно.

Картаполов также рассказал, что частичная мобилизация, объявленная ровно год назад, позволила в итоге усовершенствовать систему воинского призыва в стране.

Частичная мобилизация позволила нам оценить ее соответствие современным требованиям, наглядно увидеть проблемные места и заняться их реформированием, — подчеркнул законодатель.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что срочников, призванных осенью с 1 октября по 31 декабря, не будут отправлять в зону специальной военной операции. Он подчеркнул, что осенний призыв практически не будет отличаться от весеннего, в том числе и количественно.