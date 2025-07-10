Быстрый завтрак без сковородки! Булочка-сюрприз: готовится за 5 минут!

Яичные булочки — завтрак за 5 минут в микроволновке! Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит вкусно позавтракать, но ненавидит долгие готовки по утрам. Хрустящая булочка, нежное яйцо, расплавленный сыр и ароматная колбаска — идеальное сочетание вкусов и текстур. А главное — готовится буквально за пять минут!

Берем 2 булочки для бургеров — лучше взять с кунжутом, они дадут дополнительный аромат. Аккуратно срезаем верхушку (не до конца, чтобы получилась «крышечка») и вынимаем мякиш, оставляя стенки толщиной около 1 см. Мякиш не выбрасываем — его можно обжарить на сухой сковороде для панировки или просто съесть с вареньем.

Теперь готовим начинку. 40 г твердого сыра натираем на крупной терке — идеально подойдет чеддер или российский. 40 г колбасы нарезаем мелкими кубиками — можно взять вареную, копченую или даже ветчину. Половину помидора режем небольшими кусочками.

Собираем наши булочки: на дно каждой выкладываем половину сыра, затем колбасу, слегка утрамбовываем. Добавляем несколько кусочков помидора. Теперь самое ответственное — аккуратно разбиваем в каждую булочку по 1 яйцу (лучше брать небольшие, категории С2). Солим, перчим по вкусу, сверху посыпаем оставшимся сыром и накрываем «крышечками».

Ставим в микроволновку на 2,5–3,5 минуты при мощности 800 Вт. Время зависит от того, какой желток вы любите. Для жидкого достаточно 2,5 минуты, для более плотного — 3,5. Даем немного остыть (булочки будут очень горячими!), посыпаем рубленой зеленью и подаем.

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