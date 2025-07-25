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25 июля 2025 в 15:10

Готовлю полчаса — исчезают за минуту! Скандинавские булочки-бублики!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Скандинавские булочки с кардамоном — ароматное путешествие на Север! Эти нежные булочки с теплым ароматом кардамона — настоящее воплощение скандинавского уюта. В Швеции их называют kardemummabullar и подают к утреннему кофе, создавая ту самую атмосферу «хюгге», которую так любят во всем мире. Секрет их особенного вкуса — в щедрой порции свежемолотого кардамона, который придает выпечке тот самый «северный» характер.

Приготовление начинается с ароматной основы: растолките в ступке 10–12 коробочек кардамона, чтобы раскрыть весь букет пряности. В теплых сливках растворите дрожжи и коричневый сахар, дайте немного «ожить». Всыпьте муку с отрубями, добавьте взбитые яйца, растопленное масло и молотый кардамон. Замесите эластичное тесто — оно должно быть мягким, но не липким. Оставьте подходить в тепле на час-полтора, пока оно не увеличится вдвое.

Подошедшее тесто разделите на 20 частей. Каждую раскатайте в жгут и сверните аккуратной спиралькой — традиционная форма этих булочек. Выложите на противень, дайте немного расстояться. Смешайте яйцо со сливками и смажьте булочки перед выпечкой — это даст им тот самый глянцевый золотистый верх. Выпекайте при 180 °C около 15–20 минут до румяности.

Теплые булочки источают такой аромат, что устоять невозможно! Они хороши сами по себе, но особенно раскрываются в компании крепкого кофе или чая с молоком.

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булочки
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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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