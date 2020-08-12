Более 7 тысяч пациентов излечились от коронавируса за сутки в России

https://static.news.ru/photo/74cb0cd4-dc70-11ea-957f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России по выздоровлении от коронавирусной инфекции было выписано 7123 пациента. Общее число излечившихся достигло 710 298 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Также было выявлено 5102 новых случая инфицирования в 84 регионах. Из них 1404 человека (27,5%) переносят болезнь без клинических симптомов. За всё время пандемии в России зафиксировали 902 701 заболевшего в 85 субъектах. Общее число жертв недуга в стране достигло 15 260.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. В широкий оборот препарат, получивший название «Спутник V», поступит в начале 2021 года.

В 2020 году в массовое производство он не попадёт, так как были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Как писал NEWS.ru, производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть налажено в южном бразильском штате Парана. 12 августа его власти намерены подписать соответствующее соглашение.