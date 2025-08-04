Баклажанная запеканка с грибами — моя семья готова есть это каждый день!

Баклажанная запеканка с грибами и моцареллой в томатном соусе! Когда хочется чего-то сытного, ароматного и по-настоящему домашнего, эта запеканка становится настоящим спасением! Сочетание нежных баклажанов, ароматных грибов и тянущейся моцареллы в дуэте с томатным соусом — это просто взрыв вкуса. Блюдо получается настолько вкусным, что даже те, кто не особо любит баклажаны, просят добавки. А готовится всё очень просто!

Для начала берем 2 крупных баклажана, нарезаем их кружочками толщиной около 1 см, посыпаем солью и оставляем на 20 минут — это уберет горечь. Пока баклажаны «отдыхают», готовим грибы: 300 г шампиньонов режем пластинками и обжариваем на сковороде с 1 измельченной луковицей до золотистого цвета. Для соуса в другой сковороде пассеруем 2 зубчика чеснока, добавляем 400 г томатов в собственном соку (можно свежие помидоры), тушим 10 минут, приправляем солью, перцем и 1 ч. л. сахара. Баклажаны промокаем бумажным полотенцем, обжариваем с двух сторон до румяности. Теперь собираем запеканку: в форму выкладываем слоями баклажаны, грибы, томатный соус и 200 г моцареллы, нарезанной ломтиками. Повторяем слои, верхним должен быть сыр. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут, пока сыр не расплавится и не покроется аппетитной корочкой. Даем немного остыть — и можно звать всех к столу! Эта запеканка хороша и горячей, и холодной, а на следующий день становится еще вкуснее. Попробуйте — и это блюдо станет частым гостем на вашем столе!

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