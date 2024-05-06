6 мая: день Георгия Победоносца, умывания росой и отказа от диет

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Памятник Георгию Победоносцу в Москве

6 мая 2024 года — первый понедельник после Пасхи. Празднующие ходят в гости и дарят друзьям куличи и крашеные яйца. А в некоторых уголках России соблюдают древний обычай и обливают девушек водой. Рассказываем, откуда взялись эти традиции и что еще нужно знать про 6 мая: какой праздник приходится на этот день, что стоит и нельзя делать, кого нужно поздравить с именинами и многое другое.

День святого Георгия Победоносца — церковный праздник 6 мая

В православных странах, в частности и в России, 6 мая — праздник поминовения великомученика Георгия Победоносца. Именно этот святой — в облике всадника-змееборца — изображен на гербе Москвы. Причем покровителем города он стал еще во времена Московского княжества, и неслучайно. Основателем Москвы считается Юрий Долгорукий, а имя Юрий — это производное от имени Георгий. Таким образом, между основателем и покровителем Москвы обнаруживается связь.

Кем же был Георгий Победоносец? Существует множество вариантов его жития — как признанных каноном, так и апокрифом. По наиболее распространенной версии, Георгий жил в III веке нашей эры. Он был выходцем из зажиточной семьи и в молодости поступил на воинскую службу. Благодаря выдающимся личностным качествам он быстро занял высокую должность. А за достижения на военном поприще он вскоре сделался любимцем императора Диоклетиана.

Фото: Georgios Klontzas/public domain/wikipedia Святой Георгий — убийца драконов, XVI век

Однако с началом гонения на христиан жизнь Георгия в корне изменилась. Военачальник отказался от своего имущества, лично предстал перед Диоклетианом и объявил себя христианином. За отказ примкнуть к язычникам он был сначала подвергнут пыткам, а затем — казнен. Его смерть пришлась на 6 мая по новому стилю.

Святого Георгия называют Победоносцем не просто так. Одно из главных его чудес — поражение змея копьем. Причем существует несколько толкований этого события. По одной из версий, Георгий убил змея еще при жизни, по другой — уже после смерти. Змей обитал в ливанском Берите, в ту пору находившемся под властью Римской империи. Он держал в страхе местное население, а потому жильцы Берита «откупались» от него, отдавая ему на съедение своих первенцев.

В конце концов жертвенный жребий дошел до дочери местного царя-язычника. Когда она уже была приведена к змеевой пещере, явился святой Георгий и поразил чудище копьем. Восхищенные великомучеником, многие местные жители обратились в христианство. Интересно, что образ змея является символическим: его, в частности, можно толковать как аллегорию дьявола. Таким образом победа святого Георгия ознаменовала торжество христианского учения.

Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press Памятник Георгию Победоносцу в Москве

Сегодня Георгий Победоносец почитается в том числе как покровитель воинов. К нему обращаются как к защитнику и заступнику. Его молят о:

установлении мира;

защите от врагов;

отведении несчастий, в том числе стихийных бедствий;

плодородии и плодовитости скота;

исцелении;

утешении;

наставлении на истинный путь.

Егорий Вешний — праздник 6 мая в России

Имена Егор и Юрий считаются формами имени Георгий. Поэтому народный праздник 6 мая в России прозвали Егорием Вешним. Еще одно его название — Юрьев день. Так что в году целых два Юрьевых дня: 6 мая и 9 декабря.

Георгий Победоносец — покровитель не только воинов, но и скотоводов. Поэтому «на Юрия» особое внимание уделяли скоту. Например, отправляя животных на пастбище, хозяева подгоняли их ветвями вербы. Считалось, что это сулит зверям крепкое здоровье и убережет их от болезней и хищников. С почтением относились и к пастухам: им вручались подарки и гостинцы.

Фото: Galina Barbieri/Global Look Press 6 мая — праздник Егорий Вешний

Праздник 6 мая начинали с угощений. Первое надоенное молоко по традиции относили к соседям. Таким образом славяне поминали усопших. А женщины снимали вывешенное на ночь белье. Считалось, что если оно высохло к утру Юрьева дня, то год выдастся богатым на урожай.

Приметы на 6 мая: что можно и нельзя делать

Славяне верили, что в праздник 6 мая роса обладает целебными свойствами. Поэтому с самого утра они выходили в поле. Далее полагалось либо полежать в траве, либо пропитать росой платок и обтереть им лицо. Этот обряд якобы придавал силу и здоровье.

Если же говорить про запреты, то на Юрьев день нельзя:

бездельничать;

избегать полевых работ;

ссориться;

плохо обращаться с домашними животными;

охотиться и рыбачить;

прикасаться к шерстяной пряже.

Нарушив эти запреты, человек рисковал навлечь беду на себя и на домашний скот.

С Егорием Вешним связано много погодных примет. По поверью:

теплый день — к теплому лету;

если пошел ливень, то сена будет много;

пришли холода — уродится много проса и овса;

северный ветер пророчит ранние осенние холода;

если утром установилась хорошая погода, то урожай будет богатым;

комары проснулись — к потеплению.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Приметы на 6 мая

Какой еще праздник отмечают 6 мая

Продолжаем разбираться, какой праздник выпадает на 6 мая 2024 года. На этот день приходится первый понедельник после Пасхи. Он также известен как понедельник Светлой седмицы, или Поливальный понедельник. По древней традиции сразу после Пасхи славяне поливали водой незамужних девушек. Те, кого окатили водой, считались счастливицами. Им сулили крепкое здоровье, долгую молодость и скорое замужество. В Поливальный понедельник также навещали близких и одаривали их куличами и яйцами. Считалось, что предаваться унынию в этот день — плохая примета.

Еще один майский праздник отсылает к языческим традициям. В древности в этот день почитали Даждьбога. По поверью, в День Даждьбога «отворялись врата в лето». На пастбища выгоняли скот. В полях разжигали костры, у которых устраивали ритуальные хороводы и пели песни.

Фото: Aleksandr Orlov/Global Look Press Языческий праздник 6 мая

Среди праздников 6 мая 2024 года немало неофициальных, но интересных ивентов. Например, на эту дату приходится Международный день без диет. Отмечают его не повсеместно. Особой популярностью он пользуется в Англии, Штатах, Индии, Новой Зеландии и некоторых других странах. Цель Дня без диет — борьба с расстройствами пищевого поведения, пропаганда здорового снижения веса и отказа от строгих диет, продвижение здоровой культуры питания.

А еще на 6 мая 2024 года приходятся:

Международный день напитков;

День медсестер в Штатах;

День мучеников в Сирии, Габоне и Ливане;

День храбрости в Болгарии и другие праздники.

Интересные факты про 6 мая

Итак, мы выяснили, какой праздник выпадает на 6 мая. Теперь обратимся к истории и поговорим об интересных событиях, связанных с этой датой. Вот некоторые из них:

1840 — в оборот пущена первая в мире почтовая марка — английский «Черный пенни» с изображением королевы Виктории;

1872 — учрежден английский национальный футбольный турнир «Кубок Англии»;

1937 — между Ленинградом и Москвой организованы регулярные пассажирские перелеты;

1941 — Иосиф Сталин занял пост председателя Совнаркома;

1942 — в блокадном Ленинграде провели футбольный матч, в качестве площадки выбран стадион «Динамо»;

1953 — кардиохирург Джон Гиббон успешно использовал аппарат искусственного кровообращения (АИК) во время операции на сердце;

1985 — Смоленск и Мурманск получили звание «Город-герой»;

2004 — вышли финальные эпизоды сериала «Друзья»;

2012 — в Москве прошла акция «Народный марш», или «Марш миллионов».

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Сопредседатель незарегистрированной Партии народной свободы (ПАРНАС) Борис Немцов (второй слева) выступает во время митинга «Марш миллионов» на Болотной площади

6 мая появились на свет отец психоанализа Зигмунд Фрейд, художница-авангардистка Любовь Попова, актер Джордж Клуни, музыкант Максим Фадеев и не только.

Именины 6 мая

И еще немного о праздниках 6 мая 2024 года. Согласно святцам, именинниками дня стали:

Георгий;

Александра;

Олеся;

Валерия;

Афанасий.

Мы выяснили, какой праздник приходится на 6 мая 2024 года. На послепасхальный понедельник выпало немало не похожих друг на друга, но интересных событий.

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