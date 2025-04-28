100 БПЛА, мины с сюрпризом, кустарное химоружие: ВСУ атакуют РФ 28 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Сотня беспилотников совершила налет на Брянскую область, погиб мирный житель. В Курской области маслозавод и школа оказались под огнем противника. Украинские солдаты при отступлении установили неизвлекаемые мины. Российский боец рассказал о применении ВСУ самодельного химоружия в ДНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более сотни дронов атаковали ночью регионы РФ

В ночь на 28 апреля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на четыре региона России, сообщило Минобороны. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 115 беспилотников.

По данным ведомства, больше всего воздушных целей — 102 — было уничтожено в Брянской области. Девять летательных аппаратов ликвидировали в Крыму, два — в Курской области и один — в Белгородской. Кроме того, еще один БПЛА был сбит над акваторией Черного моря.

«Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашей ПВО», — заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник.

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Губернатор назвал число жертв налета БПЛА ВСУ на Брянскую область

Мирный житель погиб в результате массированной атаки украинских беспилотников на Брянскую область, заявил глава региона Александр Богомаз. По его словам, женщина получила ранения и была оперативно доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

«В результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба», — написал губернатор в Telegram-канале.

ВСУ ударили по школе и маслозаводу под Курском

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали Беловский район Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Удары были нанесены по маслозаводу в слободе Белая и по школе в селе Песчаное.

«В здании школы начался пожар. В результате атаки, к сожалению, также пострадал мужчина 1973 года рождения, случайно находившийся там поблизости», — уточнил врио губернатора.

Украинские военные заложили неизвлекаемые мины в Курской области

При отступлении из Курской области солдаты украинской армии заложили мины со взрывателями неизвлекаемости, осложнив процесс разминирования, сообщило Минобороны РФ.

«Во время бегства боевики ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Саперы проверяют миноискателями все дороги, поля и дома. Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как ВСУ устанавливают мины на неизвлекаемость», — говорится в релизе Минобороны.

Гладков заявил о ранении мирного жителя при атаке ВСУ на Белгородчину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 28 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 61 БПЛА. В результате были повреждены два частных жилых дома, коммерческий и социальный объекты, а также шесть автомобилей.

«Дрон атаковал „газель“, принадлежащую сельхозпредприятию. Ранен водитель. Мужчину с ушибом живота бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал губернатор в Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

В ДНР назвали число жертв обстрелов ВСУ

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в Донецкой Народной Республике заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 19 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, накануне украинские солдаты вели обстрелы на Горловском направлении, выпустив 36 боеприпасов. В результате атак получили повреждения многоквартирный жилой дом и два инфраструктурных объекта. Один человек погиб и шестеро пострадали.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Один из снарядов попал в крышу рынка жилмассива „Комсомолец“. Вследствие атаки погиб мужчина, тяжелые ранения получила женщина 1970 г. р., ранения средней степени тяжести — мужчина 1974 г. р., легкие ранения получили мужчина 1978 г. р., женщины 1980, 1954 и 1976 г. р.», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Боец рассказал о самодельном химоружии ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины применяют самодельные отравляющие вещества на Красноармейском направлении в ДНР, сообщил боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным Вайс. По его словам, это оружие представляет собой токсичный газ, который противник сбрасывает на российских военных с дронов.

«„Баба-яга“ скинула пятилитровую бутылку, и в ней была палка. Она (бутылка. — NEWS.ru) приземляется, эта палка пробивает бутылку, и какое-то отравляющее вещество выпадает. Почувствовался резкий запах ацетона», — заявил военнослужащий.

Вайс отметил, что у бойцов начались проблемы с дыханием и сильный кашель. Военным пришлось искать укрытие и ждать, пока в подвале, где они укрывались, рассеется газ.

«Мы полночи просидели вот возле этих окон, а они (ВСУ. — NEWS.ru) пустили рой птичек и наблюдали, что мы как мыши начнем оттуда выползать, чтобы нас дальше разбирать», — добавил боец.

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