«Это месть»: в Раде раскрыли причину недоговороспособности Киева Дубинский: Зеленский срывает мирные переговоры из мести Трампу

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский препятствует мирным переговорам из личных мотивов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский желает отомстить главе Белого дома Дональду Трампу за скандал, произошедший на фоне словесной перепалки в Овальном кабинете.

Зеленский срывает мирные переговоры еще и из желания обгадить Трампу стодневку президентства. Это месть за скандал в Овальном кабинете, — написал Дубинский.

Ранее военкор Александр Коц обвинил Зеленского в срыве важных переговоров между украинскими и западными представителями в Лондоне. По мнению журналиста, из-за резкой позиции Киева встреча с участием спецпосланника США Кита Келлога и европейских чиновников вряд ли приведет к конкретным результатам.

До этого сенатор Алексей Пушков отметил, что непримиримая позиция Зеленского по мирным переговорам координируется с европейскими лидерами. По его мнению, обещания Европы о долгосрочной поддержке и новых поставках вооружений подталкивают Киев к продолжению конфликта. Пушков предложил Трампу в свою очередь усилить давление на ЕС, чтобы преодолеть сопротивление мирному урегулированию.